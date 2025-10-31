október 31., péntek

Sziréna

1 órája

Döntött a járásbíróság a két tizenéves sorsáról, akik halálra vertek egy férfit Hajdúnánáson – fotókkal, videókkal

A két fiatalt nem sokkal a történtek után elkapták. Emberölés helyett halált okozó testi sértés miatt kell majd felelniük.

Haon.hu
Rövid időn belül elfogták az két fiatalt

Forrás: police.hu

Újabb információkat közölt a rendőrség Hajdúnánáson történt tragédia ügyében. Mint ismert, október 28-án este, a két fiatal szóváltásba keveredett egy idősebb férfival egy hajdúnánási buszmegállóban, majd a két fiatal egy közeli építkezésről szerzett vascsővel és deszkával ütni kezdte a haragosát. A bántalmazás következtében a férfi elájult, a két gyanúsított ekkor elfutott a helyszínről. Ekkor még nem lehetett tudni, emberölés történt-e.

A buszmegálló, ahol az emberölés történt
Forrás: Tóth Imre

Mint azt a rendőrség is közölte, a járőrök és a mentők is buszmegállóhoz siettek, azonban a 44 éves férfin már nem lehetett segíteni, a helyszínen életét vesztette.

Emberölés történhetett Hajdúnánáson

Fotók: Tóth Imre

 

A rendőrök ekkor hajtóvadászatot indítottak az elkövetők felkutatására, házról házra jártak, kamerafelvételeket néztek vissza és pár órával később beazonosították, majd elfogták a két fiút.

Kihallgatásukon mindketten beismerő vallomást tettek, a bűnügyesek pedig őrizetbe vették őket és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit az ügyészség javaslatára a Debreceni Járásbíróság október 31-én elrendelt.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága halált okozó testi sértés miatt folytat eljárást velük szemben.

A két fiatal előállításáról a rendőrség készített videót:

A helyszínen készült videónk itt látható:

