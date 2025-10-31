Döntött a járásbíróság a két tizenéves sorsáról, akik halálra vertek egy férfit Hajdúnánáson – fotókkal, videókkal

Újabb információkat közölt a rendőrség Hajdúnánáson történt tragédia ügyében. Mint ismert, október 28-án este, a két fiatal szóváltásba keveredett egy idősebb férfival egy hajdúnánási buszmegállóban, majd a két fiatal egy közeli építkezésről szerzett vascsővel és deszkával ütni kezdte a haragosát. A bántalmazás következtében a férfi elájult, a két gyanúsított ekkor elfutott a helyszínről. Ekkor még nem lehetett tudni, emberölés történt-e.

A buszmegálló, ahol az emberölés történt

Forrás: Tóth Imre

Mint azt a rendőrség is közölte, a járőrök és a mentők is buszmegállóhoz siettek, azonban a 44 éves férfin már nem lehetett segíteni, a helyszínen életét vesztette.