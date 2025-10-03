1 órája
Szülinapi bulinak indult, halálos késelés lett a vége: megszületett az ítélet a keménykedő biztonsági őrök ügyében
Az egyik sértett a mentőben életét vesztette. A biztonsági őröket jogerősen elítélték az emberölési kísérlet ügyében.
Két vádlott esetén enyhítette az első fokon kiszabott büntetést a másodfokon eljárt Debreceni Ítélőtábla azoknak a biztonsági őröknek az ügyében, akik 2021 szeptemberében egy tiszaújvárosi szórakozóhely vendégeit bántalmazták, az egyik áldozat belehalt sérüléseibe – derült ki az ítélőtábla október 2-ai közleményéből. Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2025 januárjában az első- és másodrendű vádlottakat társtettesként elkövetett, míg a harmadrendű vádlottat bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek. Az első- és másodrendű vádlottat 10-10 év, a harmadrendű vádlottat 8 év 6 hónap fegyház fokozatú szabadságvesztésre ítélte, valamennyiük esetében kizárta a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményét. Mindhárom vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a vagyon- és biztonsági őri foglalkozástól. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért, illetve felmentésért fellebbeztek.
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a négy sértett férfi 2021 szeptemberében egy tiszaújvárosi szórakozóhelyen születésnapot ünnepelt. A három vádlott – akik a szórakozóhelyen biztonsági őri feladatokat láttak el – a késő esti órákban autóval érkezett a helyszínre, majd a két társaság között szóváltás alakult ki, amely tettlegességig fajult:
a vádlottak ütlegelték, megszúrták a sértetteket, azután pedig kocsiba ültek és elhajtottak.
Elfogásukra nem sokkal később a Tiszalúc és Taktaharkány közötti útszakaszon került sor. A sértettek egyike hasi szúrt sérülésének következtében a mentőben életét vesztette. Két társának nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülései keletkeztek, a negyedik sértett sérülései nyolc napon túl gyógyultak.
Jogerősen elítélték az emberölési kísérletben részt vevő biztonsági őröket
A Debreceni Ítélőtábla szerint az elsőfokú bíróság ítélete és a büntetés kiszabása másod- és harmadrendű vádlottak vonatkozásában eltúlzottan súlyos, ezért az ítélet belső arányossága érdekében, indokoltnak látta az enyhítést. A másodrendű vádlott szabadságvesztés büntetését 9 évre, harmadrendű vádlott büntetését 7 év 6 hónapra enyhítette. Tekintettel arra, hogy ezen vádlottak halálos eredményt nem okoztak, és a harmadrendű vádlott, aki az elkövetéskor éppen fiatal felnőtt korú lett, bűnsegédként vett részt a cselekményben.
Az ítélet jogerős.
