Tragédia

1 órája

Három gyerek maradt félárván a Hajdúnánáson agyonvert férfi után – fotókkal, videókkal

Címkék#emberölés#tények#tragédia#hajdúnánás

Egy vascsővel és egy fadeszkával verték halálra a férfit. Szerdán reggel megrázó dologról számoltunk be, az is kiderült, emberölés történt-e Hajdúnánáson.

Haon.hu

Megrázó hírről számolt be portálunk szerda reggel: Hajdúnánáson, az egyik buszmegállóban mentők és rendőrök dolgoztak kedd éjszaka, ahol egy férfi elhunyt. Akkor még nem lehetett tudni, emberölés történt-e. Kollégánk a környéken járt az eset reggelén, ahol további információkat tudott meg az ott élőktől.

Kiderült, emberölés ügyében indítottak-e nyomozást a rendőrök a hajdúnánási buszmegállóban történtek miatt
Forrás: TV2/Tények

A Tények helyszíni riportjában a környékbeliek azt mondták, három gyerek édesapja volt az elvált férfi, két fiúé és egy lányé. Az elhunyt korábban a közelben lévő bérházak egyikében lakott. A válást követően azonban elkezdett egyre többet inni, de a nyilatkozók azt mondták, különösebb gond nem volt vele. 

A teljes riportot megnézhetitek itt: 

Először nem hitték, hogy nagy baj történt

Ahogy arról reggel írtunk, a környéken élők éjféltájban lettek figyelmesek a szirénázásra, de nem gondolták, hogy nagyobb baj lehet, korábban már volt hasonló jövés-menés arrafele. Mint azt megtudtuk, éjfél után kopogtattak be a rendőrök a lakásokba, arról érdeklődtek, hogy láttak-e valamit a lakók, akik ekkor már sejtették, hogy valami nagyobb dolog történhetett a buszmegállóban, majd egyre több rendőr érkezett a helyszínre. 

A megrázó eset helyszínéről további képeket itt tudtok megnézni:

Emberölés történhetett Hajdúnánáson

Fotók: Tóth Imre

A rendőröktől megtudtuk, emberölés miatt nyomoznak-e

Szerda délután a rendőrség is megszólalt az ügyben, tudatták, halált okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást. A két feltételezett elkövetőt, egy 16 és egy 15 éves fiút még az éjszaka elfogták, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.

A rendőrség beszámolója szerint a fiúk összeszólalkoztak a férfival, majd egy közeli építkezésről egyikük egy vascsövet, míg a másik egy deszkát vett magához és ütni kezdték haragosukat. Amikor a férfi összeesett, a fiatalok elmenekültek. 

A letartóztatásukról készült felvételeket megnézhetitek ebben a cikkben:

A polgármester is részvétét fejezte ki a tragédia miatt

Az esetet követően Bódi Judit, Hajdúnánás polgármestere is megszólalt Facebook-oldalán, ahol további információkat is megosztott az elkövetők elkapásának körülményeiről. 

Kiemelte, az önkormányzat térfigyelő kameráinak is köszönhetően elfogtak és letartóztattak két feltételezett, nem hajdúnánási elkövetőt.

A polgármester bejegyzését bővebben itt tudjátok elolvasni:

