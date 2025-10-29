1 órája
Három gyerek maradt félárván a Hajdúnánáson agyonvert férfi után – fotókkal, videókkal
Egy vascsővel és egy fadeszkával verték halálra a férfit. Szerdán reggel megrázó dologról számoltunk be, az is kiderült, emberölés történt-e Hajdúnánáson.
Megrázó hírről számolt be portálunk szerda reggel: Hajdúnánáson, az egyik buszmegállóban mentők és rendőrök dolgoztak kedd éjszaka, ahol egy férfi elhunyt. Akkor még nem lehetett tudni, emberölés történt-e. Kollégánk a környéken járt az eset reggelén, ahol további információkat tudott meg az ott élőktől.
A Tények helyszíni riportjában a környékbeliek azt mondták, három gyerek édesapja volt az elvált férfi, két fiúé és egy lányé. Az elhunyt korábban a közelben lévő bérházak egyikében lakott. A válást követően azonban elkezdett egyre többet inni, de a nyilatkozók azt mondták, különösebb gond nem volt vele.
Először nem hitték, hogy nagy baj történt
Ahogy arról reggel írtunk, a környéken élők éjféltájban lettek figyelmesek a szirénázásra, de nem gondolták, hogy nagyobb baj lehet, korábban már volt hasonló jövés-menés arrafele. Mint azt megtudtuk, éjfél után kopogtattak be a rendőrök a lakásokba, arról érdeklődtek, hogy láttak-e valamit a lakók, akik ekkor már sejtették, hogy valami nagyobb dolog történhetett a buszmegállóban, majd egyre több rendőr érkezett a helyszínre.
A rendőröktől megtudtuk, emberölés miatt nyomoznak-e
Szerda délután a rendőrség is megszólalt az ügyben, tudatták, halált okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást. A két feltételezett elkövetőt, egy 16 és egy 15 éves fiút még az éjszaka elfogták, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.
A rendőrség beszámolója szerint a fiúk összeszólalkoztak a férfival, majd egy közeli építkezésről egyikük egy vascsövet, míg a másik egy deszkát vett magához és ütni kezdték haragosukat. Amikor a férfi összeesett, a fiatalok elmenekültek.
A polgármester is részvétét fejezte ki a tragédia miatt
Az esetet követően Bódi Judit, Hajdúnánás polgármestere is megszólalt Facebook-oldalán, ahol további információkat is megosztott az elkövetők elkapásának körülményeiről.
Kiemelte, az önkormányzat térfigyelő kameráinak is köszönhetően elfogtak és letartóztattak két feltételezett, nem hajdúnánási elkövetőt.
