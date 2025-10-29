Három gyerek maradt félárván a Hajdúnánáson agyonvert férfi után – fotókkal, videókkal

Megrázó hírről számolt be portálunk szerda reggel: Hajdúnánáson, az egyik buszmegállóban mentők és rendőrök dolgoztak kedd éjszaka, ahol egy férfi elhunyt. Akkor még nem lehetett tudni, emberölés történt-e. Kollégánk a környéken járt az eset reggelén, ahol további információkat tudott meg az ott élőktől.

Kiderült, emberölés ügyében indítottak-e nyomozást a rendőrök a hajdúnánási buszmegállóban történtek miatt

Forrás: TV2/Tények

A Tények helyszíni riportjában a környékbeliek azt mondták, három gyerek édesapja volt az elvált férfi, két fiúé és egy lányé. Az elhunyt korábban a közelben lévő bérházak egyikében lakott. A válást követően azonban elkezdett egyre többet inni, de a nyilatkozók azt mondták, különösebb gond nem volt vele.

Először nem hitték, hogy nagy baj történt

Ahogy arról reggel írtunk, a környéken élők éjféltájban lettek figyelmesek a szirénázásra, de nem gondolták, hogy nagyobb baj lehet, korábban már volt hasonló jövés-menés arrafele. Mint azt megtudtuk, éjfél után kopogtattak be a rendőrök a lakásokba, arról érdeklődtek, hogy láttak-e valamit a lakók, akik ekkor már sejtették, hogy valami nagyobb dolog történhetett a buszmegállóban, majd egyre több rendőr érkezett a helyszínre.

