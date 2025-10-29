október 29., szerda

Kiderült, kik verték halálra a hajdúnánási megállóban talált férfit, azonnal hajszát indított a rendőrség – fotókkal, videóval

Címkék#rendőrség#halál#hajdúnánás

Két fiatalkorú vert eszméletlenre egy férfit, aki a sérülésekre belehalt. A rendőrség közölte, emberölés miatt indítottak-e eljárást.

Haon.hu

Mint arról a szerda reggeli órákban beszámoltunk, egy férfi életét vesztette egy hajdúnánási buszmegállóban az éjjel. Akkor még nem lehetett tudni biztosra, hogy emberölés történt-e az Ady Endre körúton. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerda délután közölt részleteket az esetről, kiderült, két fiatalkorú vert eszméletlenre egy férfit, aki a sérülésekbe belehalt. 

Kiderült, emberölés miatt indított-e eljárást a rendőrség a kedd éjjel történt tragédia ügyében
Forrás: Tóth Imre

Október 28-án 22 óra körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy egy hajdúnánási buszmegállóban többen összeverekedtek. A járőrök a helyszínre siettek, de már csak egy eszméletlen embert találtak ott, azonnal mentőt hívtak hozzá. A 44 éves férfi azonban a szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette – áll a rendőrség közlésében.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói is csatlakoztak a helyi rendőrökhöz, és keresni kezdték a tetteseket. Házról házra jártak, tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket néztek vissza, és rövid időn belül azonosítottak is két fiatalembert, akiket kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekménnyel. Még az éjszaka elfogták, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.

Vascsővel és deszkával verték a férfit

Az adatok szerint a 16 és a 15 éves fiú összeszólalkozott a férfival, majd egy közeli építkezésről egyikük egy vascsövet, míg a másik egy deszkát vett magához és ütni kezdték haragosukat. Amikor a férfi összeesett, a fiatalok elmenekültek.

Kihallgatásukon beismerő vallomást tettek, halált okozó testi sértés miatt kell felelniük.

A rendőrség az elkövetők elfogásáról videót is közzétett:

Úgy tudjuk, az áldozat egy elvált férfi, gyerekei is vannak. Reggel a helyszínen jártunk, az ott készült felvételeinket itt találod: 

Ajánjluk még: 

 

 

