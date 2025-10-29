3 órája
Brutális emberölés történhetett az éjjel egy hajdúnánási buszmegállóban – fotókkal, videóval
Rengeteg rendőr érkezett a helyszínre. Információink szerint emberölés történt az éjjel Hajdúnánáson.
Mentő- és több rendőrautó jelent meg Hajdúnánáson, az Ady Endre körúton egy buszmegállóban október 28-án, éjfél körül – értesült a Haon. Úgy tudjuk, egy férfi életét vesztette a helyszínen, információink szerint idegenkezűség áll a háttérben. Az egyik helyi csoportban is afelől érdeklődtek, mi történt ott, volt, akit azt írta, egy vascsővel vertek agyon egy férfit. Szerda kora reggel a helyszínre ment kollégánk, a környékbeliekkel szóba elegyedve több dolgot is megtudott a feltételezhető emberölésről.
Egy lakótömb előtt történ az eset, a közelben lakók elmondták, hogy éjfél körül arra lettek figyelmesek, hogy mentő érkezik szirénázva, majd két rendőrautó. Nem gondolták, hogy nagy baj lehet, máskor is volt már itt ilyen jövés-menés.
Éjfél után kopogtattak be a rendőrök a lakásokba, arról érdeklődtek, hogy láttak-e valamit. Ekkor már a helyiek is gondolták, hogy valami nagyobb dolog történhetett a buszmegállóban, majd egyre több rendőr érkezett a helyszínre.
Volt, aki a közösségi oldalon látta, hogy valaki meghalt itt, a szomszédok meg vannak döbbenve, sajnálják, ami történt. Úgy tudják, hogy a halálesetet valami hangoskodás előzhette meg. Szavaik szerint az áldozat korábban a szomszédos panelban lakott, egy elvált férfi, gyerekei is vannak.
Emberölés történhetett, még látszódnak a helyszínelés nyomai
A helyszínelés nyomai még látszódnak, egy rendőrségi szalagdarab árválkodik egy fa tövében, ahol már egy mécsest is elhelyeztek az áldozat emlékére, a buszmegállóban pedig egy vérfolt színezi vörösre az aszfaltot:
Emberölés történhetett HajdúnánásonFotók: Tóth Imre
Arról, hogy valóban emberölés történt-e Hajdúnánáson, kérdeztük a rendőrséget, tájékoztatást későbbre ígértek.
Október 28-án, kedden tájékoztatott a főügyészség egy korábbi hajdú-bihari emberölés további részleteiről:
Brutálisan végeztek ismerősükkel, majd a holttestét bebetonozták - ennyi évet kaphat a szoboszlói pár – fotókkal, videóval
Ajánjluk még:
Debrecenben csapott le egy veszélyes kétéves, csúnyán elbánt az édesanyjával