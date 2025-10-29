Brutális emberölés történhetett az éjjel egy hajdúnánási buszmegállóban – fotókkal, videóval

Mentő- és több rendőrautó jelent meg Hajdúnánáson, az Ady Endre körúton egy buszmegállóban október 28-án, éjfél körül – értesült a Haon. Úgy tudjuk, egy férfi életét vesztette a helyszínen, információink szerint idegenkezűség áll a háttérben. Az egyik helyi csoportban is afelől érdeklődtek, mi történt ott, volt, akit azt írta, egy vascsővel vertek agyon egy férfit. Szerda kora reggel a helyszínre ment kollégánk, a környékbeliekkel szóba elegyedve több dolgot is megtudott a feltételezhető emberölésről.

Ebben a buszmegállóban történhetett az emberölés

Forrás: Tóth Imre

Egy lakótömb előtt történ az eset, a közelben lakók elmondták, hogy éjfél körül arra lettek figyelmesek, hogy mentő érkezik szirénázva, majd két rendőrautó. Nem gondolták, hogy nagy baj lehet, máskor is volt már itt ilyen jövés-menés.

Éjfél után kopogtattak be a rendőrök a lakásokba, arról érdeklődtek, hogy láttak-e valamit. Ekkor már a helyiek is gondolták, hogy valami nagyobb dolog történhetett a buszmegállóban, majd egyre több rendőr érkezett a helyszínre.

Volt, aki a közösségi oldalon látta, hogy valaki meghalt itt, a szomszédok meg vannak döbbenve, sajnálják, ami történt. Úgy tudják, hogy a halálesetet valami hangoskodás előzhette meg. Szavaik szerint az áldozat korábban a szomszédos panelban lakott, egy elvált férfi, gyerekei is vannak.

Emberölés történhetett, még látszódnak a helyszínelés nyomai

A helyszínelés nyomai még látszódnak, egy rendőrségi szalagdarab árválkodik egy fa tövében, ahol már egy mécsest is elhelyeztek az áldozat emlékére, a buszmegállóban pedig egy vérfolt színezi vörösre az aszfaltot: