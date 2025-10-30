október 30., csütörtök

Összefoglaló

27 perce

Brutális támadás a hajdú-bihari városban, egy családapa vesztette életét

Vascsővel és deszkával támadtak rá a férfira. Az emberölés miatt két fiatalkorút vettek őrizetbe.

Haon.hu

Mint arról beszámoltunk, brutális támadás történt Hajdúnánáson, egy férfit vascsővel és deszkával vertek agyon október 28-án, éjfél körül egy buszmegállóban. Az eset egy lakótömb előtt történt, a közelben lakók elmondták, hogy éjfél körül arra lettek figyelmesek, hogy mentő érkezik szirénázva, majd két rendőrautó. Nem gondolták, hogy nagy baj lehet, máskor is volt már itt ilyen jövés-menés. 

Az emberölés helyszínén mécses emlékeztet a történtekre
Az emberölés helyszínén mécses emlékeztet a történtekre
Forrás: Tóth Imre

Elkapták a két fiatalt, akinek köze lehetett az emberöléshez

A rendőrség szerda délután adott tájékoztatást az esetről, halált okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást. A két feltételezett elkövetőt, egy 16 és egy 15 éves fiút még az éjszaka elfogták, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.

Az eset a polgármestert is megdöbbentette, a közösségi oldalán nyilvánította ki részvétét, valamint újabb részleteket is megosztott a történtekről. Mint írta, a közterületi kamerarendszerünk jól vizsgázott és nagy mértékben hozzájárult a bűncselekmény felderítéséhez. 

A zebrán gázoltak el két gyalogost Debrecenben – szégyenletes, ami kiderült a sofőrről

A vádirat szerint a vádlott 2024. június 8-án nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott, majd ilyen állapotban közlekedett autójával éjfél körül Debrecen belvárosában. A baleset helyén és idején ideális időjárási és látási viszonyok voltak, működött a közvilágítás is és gyér volt a forgalom. A vádlott közeledett egy útkereszteződéshez, ahol a közlekedési jelzőlámpák sárgán villogtak és ott útburkolati jellel felfestett gyalogosátkelőhely volt. Az erősen ittas férfi haladása során nem vette észre a zebrán szabályosan átkelő sértetteket, így őket a járművel elütötte – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 2025. október 29-én kiadott közleményéből.

Ketten megsérültek a hajdúböszörményi balesetben 

Összeütközött két személyautó a 3507-es út 6-os kilométerszelvényénél, Hajdúböszörmény közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket – számolt be a balesetről szerda délután a katasztrófavédelem.

Baleset Hajdúböszörménynél: két autó ütközött

Fotók: Batta Gergő

Gyász: elhunyt egy tanár a hajdú-bihari városban

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudatta a gyászhírt a Derecskei Értéktár Facebook-oldalán szerdán, hogy Farkasvölgyi Győző nyugalmazott gimnáziumi tanár, a Derecske Települési Értéktár Bizottság alapító tagja 2025. október 27-én elhunyt.

 

