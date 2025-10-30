27 perce
Brutális támadás a hajdú-bihari városban, egy családapa vesztette életét
Vascsővel és deszkával támadtak rá a férfira. Az emberölés miatt két fiatalkorút vettek őrizetbe.
Mint arról beszámoltunk, brutális támadás történt Hajdúnánáson, egy férfit vascsővel és deszkával vertek agyon október 28-án, éjfél körül egy buszmegállóban. Az eset egy lakótömb előtt történt, a közelben lakók elmondták, hogy éjfél körül arra lettek figyelmesek, hogy mentő érkezik szirénázva, majd két rendőrautó. Nem gondolták, hogy nagy baj lehet, máskor is volt már itt ilyen jövés-menés.
Elkapták a két fiatalt, akinek köze lehetett az emberöléshez
A rendőrség szerda délután adott tájékoztatást az esetről, halált okozó testi sértés miatt indítottak nyomozást. A két feltételezett elkövetőt, egy 16 és egy 15 éves fiút még az éjszaka elfogták, gyanúsítotti kihallgatásukat követően pedig őrizetbe vették őket, és kezdeményezik a letartóztatásukat.
Az eset a polgármestert is megdöbbentette, a közösségi oldalán nyilvánította ki részvétét, valamint újabb részleteket is megosztott a történtekről. Mint írta, a közterületi kamerarendszerünk jól vizsgázott és nagy mértékben hozzájárult a bűncselekmény felderítéséhez.
