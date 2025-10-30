Brutális támadás a hajdú-bihari városban, egy családapa vesztette életét

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A zebrán gázoltak el két gyalogost Debrecenben – szégyenletes, ami kiderült a sofőrről

A vádirat szerint a vádlott 2024. június 8-án nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott, majd ilyen állapotban közlekedett autójával éjfél körül Debrecen belvárosában. A baleset helyén és idején ideális időjárási és látási viszonyok voltak, működött a közvilágítás is és gyér volt a forgalom. A vádlott közeledett egy útkereszteződéshez, ahol a közlekedési jelzőlámpák sárgán villogtak és ott útburkolati jellel felfestett gyalogosátkelőhely volt. Az erősen ittas férfi haladása során nem vette észre a zebrán szabályosan átkelő sértetteket, így őket a járművel elütötte – olvasható a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség 2025. október 29-én kiadott közleményéből.