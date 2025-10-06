Borzasztó: 15 éves lány tűnt el Debrecenben, már a rendőrség is keresi!

Egy fiatal nő tett közzé hétfő reggel egy bejegyzést az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban, melyben egy eltűnt személyt keres. A 15 éves kislányt Tiba Dorina Fruzsinának hívják, és a bejegyzés szerint vasárnap 11 óra óta nem adott magáról életjelet. A fiatal lányt a rendőrség is keresi.

Eltűnt személyt keres a rendőrség, a 15 éves lány vasárnap délelőtt óta nem adott életjelet magáról Debrecenben

Forrás: Facebook/Debrecenben Hallottam

Debrecenben látták utoljára az eltűnt személyt

A rendőrség szerint a telefonja bemérése alapján vasárnap 19 óra környékén a Biczó István Kert környékén látták. Aki esetleg arra járna ma vagy arra dolgozik és látja, kérem jelezze a rendőrség felé vagy a 06305554637 telefonszámon. Dorina rózsaszín bőrkabátban, egy kék haspólóban, egy kék farmernadrágban, valamint egy fekete cipőt viselt

- áll a bejegyzésben. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság folytatja a nyomozást az eltűnt lány ügyében.

