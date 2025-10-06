42 perce
Borzasztó: 15 éves lány tűnt el Debrecenben, már a rendőrség is keresi!
Utoljára vasárnap adott életjelet magáról a lány. Az eltűnt személyt a rendőrség is nagy erőkkel keresi.
Egy fiatal nő tett közzé hétfő reggel egy bejegyzést az egyik Debrecenben Hallottam-csoportban, melyben egy eltűnt személyt keres. A 15 éves kislányt Tiba Dorina Fruzsinának hívják, és a bejegyzés szerint vasárnap 11 óra óta nem adott magáról életjelet. A fiatal lányt a rendőrség is keresi.
Debrecenben látták utoljára az eltűnt személyt
A rendőrség szerint a telefonja bemérése alapján vasárnap 19 óra környékén a Biczó István Kert környékén látták. Aki esetleg arra járna ma vagy arra dolgozik és látja, kérem jelezze a rendőrség felé vagy a 06305554637 telefonszámon. Dorina rózsaszín bőrkabátban, egy kék haspólóban, egy kék farmernadrágban, valamint egy fekete cipőt viselt
- áll a bejegyzésben. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság folytatja a nyomozást az eltűnt lány ügyében.
