Nyomtalanul tűnt el a 16 éves Nóra Debrecenből, augusztus óta nem adott életjelet magáról

A Debreceni Rendőrkapitányság eljárást folytat Jóni Nóra eltűnése ügyében – írja a police.hu. Mint írják, a képen látható 16 éves lányról, valamint jelenlegi tartózkodási helyéről 2025. augusztus óta nincs információ, a felkutatására tett rendőri intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre. Az eltűnt Jóni Nóra körülbelül 165 centiméter magas, fekete hajú, eltűnésekor fehér pólót viselt.

Eltűnt a 16 éves Jóni Nóra

Forrás: police.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Aki információval rendelkezik az eltűnt lányról, jelentkezzen!

A rendőrség kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

Ajánljuk még: