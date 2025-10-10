október 10., péntek

Gedeon névnap

16°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felhívás

2 órája

Nyomtalanul tűnt el a 16 éves Nóra Debrecenből, augusztus óta nem adott életjelet magáról

Címkék#eltűnt személy#debrecen#rendőrségi felhívás#eltűnt lány#eltűnt

A debreceni rendőrök most a lakosság segítségét kérik.

Haon.hu

A Debreceni Rendőrkapitányság eljárást folytat Jóni Nóra eltűnése ügyében – írja a police.hu. Mint írják, a képen látható 16 éves lányról, valamint jelenlegi tartózkodási helyéről 2025. augusztus óta nincs információ, a felkutatására tett rendőri intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre. Az eltűnt Jóni Nóra körülbelül 165 centiméter magas, fekete hajú, eltűnésekor fehér pólót viselt.

Eltűnt a 16 éves Jóni Nóra
Eltűnt a 16 éves Jóni Nóra
Forrás: police.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Aki információval rendelkezik az eltűnt lányról, jelentkezzen!

A rendőrség kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon. 

A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu