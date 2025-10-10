2 órája
Nyomtalanul tűnt el a 16 éves Nóra Debrecenből, augusztus óta nem adott életjelet magáról
A debreceni rendőrök most a lakosság segítségét kérik.
A Debreceni Rendőrkapitányság eljárást folytat Jóni Nóra eltűnése ügyében – írja a police.hu. Mint írják, a képen látható 16 éves lányról, valamint jelenlegi tartózkodási helyéről 2025. augusztus óta nincs információ, a felkutatására tett rendőri intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre. Az eltűnt Jóni Nóra körülbelül 165 centiméter magas, fekete hajú, eltűnésekor fehér pólót viselt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Aki információval rendelkezik az eltűnt lányról, jelentkezzen!
A rendőrség kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.
Ajánljuk még:
Halálos baleset a 4-es főúton, frontálisan rohant a szembejövőbe a debreceni sofőr - fotókkal!