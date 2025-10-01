Eltűnt egy 16 éves lány Debrecenből, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz

Eltűnt fiatal lányt keres a rendőrség: A Debreceni Rendőrkapitányság eljárást folytat Banya Henrietta eltűnése ügyében – olvasható a police.hu-n. Mint írják, a képen látható 16 éves lányról, valamint jelenlegi tartózkodási helyéről 2025. június óta nincs információ, a felkutatására tett rendőri intézkedések ez idáig nem vezettek eredményre. Banya Henrietta körülbelül 145 centiméter magas, haja szőkére festett, szeme barna színű.

Eltűnt Banya Henrietta

Forrás: police.hu

Aki tud valamit az eltűnt lányról, jelentkezzen!

A rendőrség kéri, hogy aki a lány tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Debreceni Rendőrkapitányságon (Debrecen, Budai Ézsaiás utca 4. szám), vagy tegyen bejelentést telefonon a nap 24 órájában elérhető 06-52/457-040-es telefonszámon, vagy a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

A bejelentéseket a rendőrség bizalmasan kezeli.

