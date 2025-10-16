1 órája
Így talán nem is csoda, hogy sok a baleset? Sokkoló adatokat közölt a rendőrség az ellenőrzés után
Ilyen eredményre aligha számítottak sokan. Az ellenőrzés során több ezer emberrel szemben intézkedtek.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2025. október 6–12. között "Focus on the road" „Figyelj az útra!” elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott – számolt be róla az ORFK Kommunikációs Szolgálat.
Mint írták, az egyhetes akció során a magyar rendőrök fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Ide sorolták a vezetés közben az elektronikai eszközök használatát, valamint a képek és szöveges adatok megtekintését. Az akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot. Kiemelték, a vezetés nagy koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyeket rejt az, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét.
A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.
A rendőrök az ellenőrzések során a vezetés közben kézben tartott mobilhasználat miatt 1 564 esetben, míg 93 sofőrrel szemben más figyelmet elvonó tevékenység miatt intézkedtek. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 6 595 embert vontak felelősségre.
A rendőrség továbbra is felhívja a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy menet közben tartózkodjanak minden figyelemelvonó tevékenységtől! Maguk, valamint a közlekedés többi résztvevője érdekében tartsák be a közlekedési szabályokat, és türelmesen, egymásra odafigyelve vegyenek részt a forgalomban! Ne feledjék, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet a közlekedők tehetnek!
