Így talán nem is csoda, hogy sok a baleset? Sokkoló adatokat közölt a rendőrség az ellenőrzés után

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) 2025. október 6–12. között "Focus on the road" „Figyelj az útra!” elnevezéssel hirdetett fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést, amihez a magyar rendőrség is csatlakozott – számolt be róla az ORFK Kommunikációs Szolgálat.

Országos ellenőrzést tartott a rendőrség, összegezték az adatokat

Mint írták, az egyhetes akció során a magyar rendőrök fokozottan ellenőrizték a vezetés közbeni mobiltelefon-használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. Ide sorolták a vezetés közben az elektronikai eszközök használatát, valamint a képek és szöveges adatok megtekintését. Az akció célja, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedésbiztonságot. Kiemelték, a vezetés nagy koncentrációt igénylő tevékenység, ezért komoly veszélyeket rejt az, ha bármi elvonja a sofőr figyelmét.

A kézben tartott mobillal telefonáló járművezetők kevésbé vagy egyáltalán nem képesek a környezetükre figyelni. Még veszélyesebb, ha valaki vezetés közben üzenetet ír, olvas, a közösségi oldalakon barangol vagy akár filmet néz.

A rendőrök az ellenőrzések során a vezetés közben kézben tartott mobilhasználat miatt 1 564 esetben, míg 93 sofőrrel szemben más figyelmet elvonó tevékenység miatt intézkedtek. A biztonsági öv használatának elmulasztása miatt 6 595 embert vontak felelősségre.

A rendőrség továbbra is felhívja a gépkocsivezetők figyelmét arra, hogy menet közben tartózkodjanak minden figyelemelvonó tevékenységtől! Maguk, valamint a közlekedés többi résztvevője érdekében tartsák be a közlekedési szabályokat, és türelmesen, egymásra odafigyelve vegyenek részt a forgalomban! Ne feledjék, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet a közlekedők tehetnek!

