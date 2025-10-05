4 órája
Csak úgy ontják magukból a füstöt? Nagy razziát tartottak Debrecenben is, meglepő eredmények születtek
29. alkalommal tartottak Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót négy nagyvárosban szeptember 15. és 19. között. Az ellenőrzés során összesen 790 gépjármű állapotát mérték fel.
Az Európai Mobilitási Hét állandó kísérőprogramján, a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció keretében a szakemberek összesen 790 gépjárművet - 456 személyautót, 296 kisteher-, 9 nehézteher-gépjárművet és 9 nyerges vontatót - ellenőriztek. A vizsgálatok során 133 esetében találkoztak problémával, ebből 84 esetben állapítottak meg valamilyen hiányosságot – közölte az ellenőrzés részleteivel kapcsolatban a Építési és Közlekedési Minisztérium az MTI-vel.
Mint írták, az akció keretében végzett mérések során 54 gépjármű esetében volt szükség a műszaki vizsgára történő berendelésre és 38 esetben a gépjárművek többszörösen meghaladták a környezetvédelmi besorolásukban meghatározott károsanyag-kibocsátás felső határértékét. Ezeknek a gépjárműveknek időszakos műszaki vizsgálaton kell részt venniük. A közleményben kiemelték:
az akció minden évben arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég, ha csak az időszakos műszaki vizsgálat alkalmával megfelelő a gépjármű állapota, azt folyamatosan fenn kell tartani.
Átfogó ellenőrzéseket végeztek
Az összegzés szerint idén Budapesten naponta három-három helyszínen zajlott az ellenőrzés. Debrecenben, Győrben és Szegeden egy-egy helyszínen vizsgálták a gépjárművek állapotát a kormányhivatalok szakemberei. A gépjárműveket a műszaki vizsgálóállomásokon is alkalmazott technológiákkal, a benzin üzemű járműveket gázelemzővel, a dízel üzemű járműveket füstölésmérővel vizsgálták. A szemrevételezés során szivárgásokat, a környezetre ártalmas meghibásodásokat és szabálytalan módosítások nyomait keresték. A tárca közölte, a több évtizede futó akciónak köszönhetően a tapasztalatok már hosszabb időtávon is összevethetők.
Az ezredforduló környékén a dízelmotoros gépjárművek fele, a benzinesek kétharmada felelt meg hiánytalanul az előírásoknak. A technológiai fejlődésnek, a szigorúbb kritériumoknak, valamint a rendszeres ellenőrzésnek is köszönhetően az elmúlt években a vizsgált járműveknél átlagosan már jóval kevesebb esetben találtak jelentős hibát a szakemberek.
Idén a vizsgált 456 személygépjárműből 80,3 százalék, a 296 könnyű tehergépjárműből 86,5 százalék és a 29 tehergépjárműből 89,7 százalék felelt meg teljes egészében az elvárásoknak - ismertették, jelezve azt is: a nyerges vontatók hibátlannak bizonyultak, de az alacsony darabszám (9) miatt ebből nem vonható le általános érvényű következtetés. Míg a gázolajjal üzemelő járművek környezeti állapota negyedszázada még jelentősen elmaradt a benzinesekétől, egy évtizede ez megfordult, és idén már jobb megfelelőségi arányt értek el, köszönhetően a frissebb gépjárművek által használt AdBlue rendszereknek, amelyek nagyban csökkentik a dízel üzemű gépjárművek környezetkárosító hatásait.
A minisztérium tájékoztatása szerint az összes vizsgált jármű átlagéletkora 17 év volt, ami meghaladja a KSH által közzétett, 2024-es 16,2 éves átlagéletkort. A személygépjárművek 13 072 kilométeres átlagos évi futásteljesítményét a könnyű tehergépjárművek majdnem megduplázták (25 507), míg a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek átlagos éves futása 35 421 kilométer volt.
Rámutattak ugyanakkor arra, hogy mivel a legújabb benzin és dízel üzemű, elektromos vagy hibrid gépjárművek jellemzően kimaradtak a mintavételezésből, a mért adatok nem tükrözik teljes mértékben a hazai járműállomány mutatóit.
Így szankcionálták a vétkeseket
A közlemény szerint amennyiben a jármű a mérések során nem tudta teljesíteni azt a kibocsátási határértéket, amelyet a rá vonatkozó környezetvédelmi osztályában előírtak, szóbeli figyelmeztetéssel vagy műszaki vizsgára történő berendeléssel szankcionálták. A különböző mérési helyszíneken megegyező volt az eljárás menete. Amíg kismértékű határérték-átlépésnél csak figyelmeztetést kaptak a gépjárművezetők, addig a többszörös túllépésnél műszaki vizsgára történő berendelést szabtak ki a vizsgálatot végző szakemberek.
A meghibásodások leggyakoribb oka, hogy a szükséges karbantartás elmarad, és a gépjármű rossz üzemi körülmények mellett, a megengedett károsanyag-kibocsátás sokszorosával közlekedik
– írták.
Hozzátették, az újabb gépjárművek hibáit szakszerűtlen beavatkozás vagy a változatlan fogyasztás mellett teljesítménynövelést ígérő átalakítás okozhatja. A nem szakszerű beavatkozások miatt szennyezőbb és hangosabb gépjárművek élettartama is csökken.
Az évente megismételt akció arra hívja fel a figyelmet, hogy gépjármű állapotára odafigyelve óvhatjuk meg magunk és mások biztonságát, egészségét – áll a közleményben.
