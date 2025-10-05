Csak úgy ontják magukból a füstöt? Nagy razziát tartottak Debrecenben is, meglepő eredmények születtek

Az Európai Mobilitási Hét állandó kísérőprogramján, a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akció keretében a szakemberek összesen 790 gépjárművet - 456 személyautót, 296 kisteher-, 9 nehézteher-gépjárművet és 9 nyerges vontatót - ellenőriztek. A vizsgálatok során 133 esetében találkoztak problémával, ebből 84 esetben állapítottak meg valamilyen hiányosságot – közölte az ellenőrzés részleteivel kapcsolatban a Építési és Közlekedési Minisztérium az MTI-vel.

Éppen az ilyen esetek elkerülése miatt tartottak ellenőrzést

Mint írták, az akció keretében végzett mérések során 54 gépjármű esetében volt szükség a műszaki vizsgára történő berendelésre és 38 esetben a gépjárművek többszörösen meghaladták a környezetvédelmi besorolásukban meghatározott károsanyag-kibocsátás felső határértékét. Ezeknek a gépjárműveknek időszakos műszaki vizsgálaton kell részt venniük. A közleményben kiemelték:

az akció minden évben arra hívja fel a figyelmet, hogy nem elég, ha csak az időszakos műszaki vizsgálat alkalmával megfelelő a gépjármű állapota, azt folyamatosan fenn kell tartani.

Átfogó ellenőrzéseket végeztek

Az összegzés szerint idén Budapesten naponta három-három helyszínen zajlott az ellenőrzés. Debrecenben, Győrben és Szegeden egy-egy helyszínen vizsgálták a gépjárművek állapotát a kormányhivatalok szakemberei. A gépjárműveket a műszaki vizsgálóállomásokon is alkalmazott technológiákkal, a benzin üzemű járműveket gázelemzővel, a dízel üzemű járműveket füstölésmérővel vizsgálták. A szemrevételezés során szivárgásokat, a környezetre ártalmas meghibásodásokat és szabálytalan módosítások nyomait keresték. A tárca közölte, a több évtizede futó akciónak köszönhetően a tapasztalatok már hosszabb időtávon is összevethetők.

Az ezredforduló környékén a dízelmotoros gépjárművek fele, a benzinesek kétharmada felelt meg hiánytalanul az előírásoknak. A technológiai fejlődésnek, a szigorúbb kritériumoknak, valamint a rendszeres ellenőrzésnek is köszönhetően az elmúlt években a vizsgált járműveknél átlagosan már jóval kevesebb esetben találtak jelentős hibát a szakemberek.

Idén a vizsgált 456 személygépjárműből 80,3 százalék, a 296 könnyű tehergépjárműből 86,5 százalék és a 29 tehergépjárműből 89,7 százalék felelt meg teljes egészében az elvárásoknak - ismertették, jelezve azt is: a nyerges vontatók hibátlannak bizonyultak, de az alacsony darabszám (9) miatt ebből nem vonható le általános érvényű következtetés. Míg a gázolajjal üzemelő járművek környezeti állapota negyedszázada még jelentősen elmaradt a benzinesekétől, egy évtizede ez megfordult, és idén már jobb megfelelőségi arányt értek el, köszönhetően a frissebb gépjárművek által használt AdBlue rendszereknek, amelyek nagyban csökkentik a dízel üzemű gépjárművek környezetkárosító hatásait.

