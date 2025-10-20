Egyből meggyónta bűneit az ellenőrzés során a hajdú-bihari férfi, de a tettére így sincs bocsánat

Pozitív értéket jelzett az alkoholszonda annál a sofőrnél, akit még múlt héten állítottak meg a rendőrök Debrecen belvárosában. Mint azt a police.hu írta, az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr mellett ülő 23 éves férfi is vezette a járművet úgy, hogy jogosítványa soha nem volt.

Az ellenőrzés során több bűncselekményre is fény derült

Hozzátették, az utas ráadásul szemmel láthatóan zavart volt, majd elmondta, mielőtt volán mögé ült, marihuánát fogyasztott, amit a drogteszt is megerősített.

A két fiatalt a rendőrök előállították a Debreceni Rendőrkapitányságra. A sárrétudvari lakosnak ittas vezetés, míg utastársának járművezetés bódult állapotban bűncselekmény gyanúja és engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt kell felelnie

