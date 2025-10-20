október 20., hétfő

Egyből meggyónta bűneit az ellenőrzés során a hajdú-bihari férfi, de a tettére így sincs bocsánat

Remélhetőleg egy életre megbánják, amit tettek. Az ellenőrzés során több bűncselekményre is fény derült.

Haon.hu

Pozitív értéket jelzett az alkoholszonda annál a sofőrnél, akit még múlt héten állítottak meg a rendőrök Debrecen belvárosában. Mint azt a police.hu írta, az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr mellett ülő 23 éves férfi is vezette a járművet úgy, hogy jogosítványa soha nem volt. 

Az ellenőrzés során több bűncselekményre is fény derült
Forrás: Illusztráció / MW-archív

Hozzátették, az utas ráadásul szemmel láthatóan zavart volt, majd elmondta, mielőtt volán mögé ült, marihuánát fogyasztott, amit a drogteszt is megerősített.

A két fiatalt a rendőrök előállították a Debreceni Rendőrkapitányságra. A sárrétudvari lakosnak ittas vezetés, míg utastársának járművezetés bódult állapotban bűncselekmény gyanúja és engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt kell felelnie

