Egyből meggyónta bűneit az ellenőrzés során a hajdú-bihari férfi, de a tettére így sincs bocsánat
Remélhetőleg egy életre megbánják, amit tettek. Az ellenőrzés során több bűncselekményre is fény derült.
Pozitív értéket jelzett az alkoholszonda annál a sofőrnél, akit még múlt héten állítottak meg a rendőrök Debrecen belvárosában. Mint azt a police.hu írta, az ellenőrzés során kiderült, hogy a sofőr mellett ülő 23 éves férfi is vezette a járművet úgy, hogy jogosítványa soha nem volt.
Hozzátették, az utas ráadásul szemmel láthatóan zavart volt, majd elmondta, mielőtt volán mögé ült, marihuánát fogyasztott, amit a drogteszt is megerősített.
A két fiatalt a rendőrök előállították a Debreceni Rendőrkapitányságra. A sárrétudvari lakosnak ittas vezetés, míg utastársának járművezetés bódult állapotban bűncselekmény gyanúja és engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt kell felelnie
