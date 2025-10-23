Három hajdú-bihari tűzoltó is elismerést vehetett át

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tartott ünnepi állománygyűlést a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság október 23-án – számolt róla be a katasztrófavédelem.

Elismeréseket vehettek át a hajdú-bihari tűzoltók

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Mint írják, az ünnepségen beszédet mondott: Szeifert Imre tű. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő, aki beszédében méltatta az 1956-os hősök bátorságát, helytállását és hazaszeretetét. Kiemelte, hogy a forradalom értékei – a szabadság, a nemzeti összetartozás és a hivatástudat – ma is példát mutatnak mindannyiunk számára.

Az ünnepi rendezvényen Gerebenics Károly tű. ezredes, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója elismerések adott át Füzér József Gergő címzetes tű. főtörzsőrmesternek, a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltójának. Mikó Lajos tű. őrmesternek, a Nyíradonyi Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltójának és Tóth Zoltán címzetes tű. zászlósnak, a Hajdúböszörményi Katasztrófavédelmi Őrs gépjárművezetőjének.

