Elismerések vehettek át a hajdú-bihari rendőrök október 23-a alkalmából
Nemzeti ünnepünk alkalmából elismeréseket vehettek át a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.
