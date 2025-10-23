október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

20°
+17
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megelőzés

2 órája

Hét településen tartottak drogprevenciós előadásokat a hajdúhadházi rendőrök

Címkék#rendőrség#drog#hajdúhadház#kábítószer#drogprevenció

A tanév kezdete óta több száz diák és szülő hallgathatta meg a rendőrök figyelemfelkeltő előadásait a kábítószer-fogyasztás veszélyeiről Hajdúhadház és környéke iskoláiban.

Haon.hu

A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság munkatársai az országos Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében folytatják szemléletformáló tevékenységüket, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet a kábítószerek veszélyeire és a tudatos megelőzés fontosságára – derült ki a police.hu-n olvasottakból.

A drogprevenciós előadások célja, hogy felhívják a figyelmet a kábítószerek veszélyeire
A drogprevenciós előadások célja, hogy felhívják a figyelmet a kábítószerek veszélyeire 
Forrás: police.hu

Drogprevenció 7 település 11 iskolájában

A tanév kezdete óta a rendőrök hét településen jártak, ahol kilenc általános és két középiskolában, valamint szülői értekezleteken tartottak előadásokat. A programok során ismertették a különféle kábítószerek típusait, azok szervezetre gyakorolt káros hatásait, és interaktív beszélgetések keretében szó esett a függőség kialakulásának veszélyeiről is.

A rendőrök hét településen, 17 iskolában jártak
A rendőrök hét településen, 11 iskolában jártak
Forrás: police.hu

 

A kezdeményezés célja, hogy mind a fiatalok, mind a szülők jobban megértsék a kábítószer-használat következményeit, és tudatosabban ismerjék fel a veszélyhelyzeteket – ezzel is segítve a megelőzést és a biztonságosabb közösségek kialakítását.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu