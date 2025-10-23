2 órája
Hét településen tartottak drogprevenciós előadásokat a hajdúhadházi rendőrök
A tanév kezdete óta több száz diák és szülő hallgathatta meg a rendőrök figyelemfelkeltő előadásait a kábítószer-fogyasztás veszélyeiről Hajdúhadház és környéke iskoláiban.
A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság munkatársai az országos Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében folytatják szemléletformáló tevékenységüket, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet a kábítószerek veszélyeire és a tudatos megelőzés fontosságára – derült ki a police.hu-n olvasottakból.
Drogprevenció 7 település 11 iskolájában
A tanév kezdete óta a rendőrök hét településen jártak, ahol kilenc általános és két középiskolában, valamint szülői értekezleteken tartottak előadásokat. A programok során ismertették a különféle kábítószerek típusait, azok szervezetre gyakorolt káros hatásait, és interaktív beszélgetések keretében szó esett a függőség kialakulásának veszélyeiről is.
A kezdeményezés célja, hogy mind a fiatalok, mind a szülők jobban megértsék a kábítószer-használat következményeit, és tudatosabban ismerjék fel a veszélyhelyzeteket – ezzel is segítve a megelőzést és a biztonságosabb közösségek kialakítását.
