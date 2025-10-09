október 9., csütörtök

Bűnmegelőzés

1 órája

Külföldi hallgatóknak tartottak bűnmegelőzési és drogprevenciós előadást a Debreceni Egyetemen

A rendőrség munkatársai a Debreceni Egyetemen tartottak figyelemfelhívó előadást.

Haon.hu

Drogprevenció: a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a múlt héten pénteken a Debreceni Egyetemre látogattak, ahol külföldi hallgatóknak tartottak tájékoztató előadást a magyar jogszabályokról és a biztonságos életvitelről – olvasható  Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség Facebook-oldalán.

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőrség

Nemcsak a káros hatásokról volt szó a drogprevenciós előadáson

A rendezvényen Juhász Zoltán alezredes és Szabó István őrnagy hívta fel a figyelmet az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeire, valamint az online csalások egyre gyakoribb veszélyeire. Az előadás célja az volt, hogy a külföldi diákok tisztában legyenek a magyar jogrend alapjaival és tudatosabban reagáljanak a mindennapi életben előforduló kockázatokra.

A program részeként a rendőrök a drogprevenció témakörét is érintették: szó esett a kábítószerek káros hatásairól, a fogyasztás jogi következményeiről, valamint a segítségkérési lehetőségekről is.

A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrök kiemelt célja, hogy a Debreceni Egyetem több ezer nemzetközi hallgatója is biztonságban érezze magát Magyarországon, és tudatosan kerülje el a bűncselekményekkel vagy jogsértésekkel kapcsolatos kockázatokat.

