Rendőrök beszéltek a debreceni diákoknak a kábítószerek veszélyeiről
A debreceni rendőrök interaktív előadáson mutatták be a fiataloknak, milyen gyorsan vezethet függőséghez és tragédiához a kábítószerezés.
A Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai az országos Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében tartottak interaktív előadást diákoknak, amelynek célja a megelőzés és a tudatos életmód erősítése volt – olvasható a police.hu-n.
A drogprevenciós előadás során számos fontos témát érintettek
Az előadás során a rendőrök bemutatták a különböző kábítószer-típusokat, ismertették azok szervezetre gyakorolt káros hatásait, és nyílt beszélgetést folytattak a tanulókkal a függőség kialakulásáról és annak következményeiről.
A program része annak a megelőzési kezdeményezésnek, amely az ország több pontján is zajlik, célzottan a fiatal korosztály megszólításával. A rendőrség így szeretné elősegíteni, hogy a diákok idejében felismerjék a droghasználat kockázatait, és bátran kérjenek segítséget, ha veszélybe kerülnek.
