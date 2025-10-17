Rendőrök beszéltek a debreceni diákoknak a kábítószerek veszélyeiről

A Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai az országos Rendőrségi Drogprevenciós Program (RedP) keretében tartottak interaktív előadást diákoknak, amelynek célja a megelőzés és a tudatos életmód erősítése volt – olvasható a police.hu-n.

Drogprevenciós előadást tartottak a debreceni rendőrök

Forrás: police.hu

A drogprevenciós előadás során számos fontos témát érintettek

Az előadás során a rendőrök bemutatták a különböző kábítószer-típusokat, ismertették azok szervezetre gyakorolt káros hatásait, és nyílt beszélgetést folytattak a tanulókkal a függőség kialakulásáról és annak következményeiről.

Az előadás során nyílt beszélgetésre is volt lehetőség

Forrás: police.hu

A program része annak a megelőzési kezdeményezésnek, amely az ország több pontján is zajlik, célzottan a fiatal korosztály megszólításával. A rendőrség így szeretné elősegíteni, hogy a diákok idejében felismerjék a droghasználat kockázatait, és bátran kérjenek segítséget, ha veszélybe kerülnek.

