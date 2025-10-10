A drogprevencióért fogtak össze Debrecenben – a rendőrség az iskolákhoz is szól

A rendőrök ezúttal Debrecenben tartottak interaktív drogprevenciós előadást – olvasható a police.hu-n. Mint írják, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a Rendőrségi Drogprevenciós Program keretében tartottak konzultációt a napokban.

Forrás: police.hu

A drogprevenciós megbeszélésen számos fontos témát érintettek

A megbeszélésen személyesen jelen voltak a Debreceni Tankerületi Központ vezetői, míg az oktatási intézmények igazgatói online csatlakoztak a prevenciós előadáshoz.

A rendezvényen szó esett a kábítószer-használat veszélyeiről, a szerhasználathoz kapcsolódó edukatív információkról és a közös együttműködés fontosságáról is.

