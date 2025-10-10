50 perce
A drogprevencióért fogtak össze Debrecenben – a rendőrség az iskolákhoz is szól
A rendőrök a Debreceni Tankerületi Központtal és az iskolák vezetőivel közösen dolgoznak azon, hogy minél több fiatalhoz eljusson a drogprevenció üzenete.
A rendőrök ezúttal Debrecenben tartottak interaktív drogprevenciós előadást – olvasható a police.hu-n. Mint írják, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a Rendőrségi Drogprevenciós Program keretében tartottak konzultációt a napokban.
A drogprevenciós megbeszélésen számos fontos témát érintettek
A megbeszélésen személyesen jelen voltak a Debreceni Tankerületi Központ vezetői, míg az oktatási intézmények igazgatói online csatlakoztak a prevenciós előadáshoz.
A rendezvényen szó esett a kábítószer-használat veszélyeiről, a szerhasználathoz kapcsolódó edukatív információkról és a közös együttműködés fontosságáról is.
