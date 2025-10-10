október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+18
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Drogprevenció

50 perce

A drogprevencióért fogtak össze Debrecenben – a rendőrség az iskolákhoz is szól

Címkék#rendőrség#előadás#Debrecen#drogprevenció

A rendőrök a Debreceni Tankerületi Központtal és az iskolák vezetőivel közösen dolgoznak azon, hogy minél több fiatalhoz eljusson a drogprevenció üzenete.

Haon.hu

A rendőrök ezúttal Debrecenben tartottak interaktív drogprevenciós előadást – olvasható a police.hu-n. Mint írják, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a Rendőrségi Drogprevenciós Program keretében tartottak konzultációt a napokban. 

A rendőrök ezúttal Debrecenben tartottak interaktív drogprevenciós előadást
A rendőrök ezúttal Debrecenben tartottak interaktív drogprevenciós előadást
Forrás: police.hu

A drogprevenciós megbeszélésen számos fontos témát érintettek

A megbeszélésen személyesen jelen voltak a Debreceni Tankerületi Központ vezetői, míg az oktatási intézmények igazgatói online csatlakoztak a prevenciós előadáshoz.

A rendezvényen szó esett a kábítószer-használat veszélyeiről, a szerhasználathoz kapcsolódó edukatív információkról és a közös együttműködés fontosságáról is.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu