Rendőrök kopogtattak a szoboszlói férfinál, meglepő, mit találtak a nagyi lekvárja helyett a befőttesüvegekben

A hajdú-bihari rendőrök egy kábítószer-fogyasztónál kopogtattak a napokban – olvasható a police.hu-n. Mint írják, a bűnügyi igazgatóság munkatársai derítették ki, hogy egy hajdúszoboszlói férfi nagyobb mennyiségű drogot tart otthonában.

A hajdú-bihari rendőrök egy hajdúszoboszlói drogfogyasztónál tartottak kutatást

Több kilónyi drogot találtak

A főkapitányság bűnügyesei és a helyi nyomozók szeptember 30-án kutatást tartottak nála, és befőttesüvegekben több kilogramm marihuánát találtak. Előállították a 47 éves férfit a rendőrkapitányságra, kábítószer birtoklása megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és őrizetbe vették.

