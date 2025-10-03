Rendőrkézen
2 órája
Rendőrök kopogtattak a szoboszlói férfinál, meglepő, mit találtak a nagyi lekvárja helyett a befőttesüvegekben
A bűnügyi nyomozók egy hajdúszoboszlói drogfogyasztónál tartottak kutatást.
A hajdú-bihari rendőrök egy kábítószer-fogyasztónál kopogtattak a napokban – olvasható a police.hu-n. Mint írják, a bűnügyi igazgatóság munkatársai derítették ki, hogy egy hajdúszoboszlói férfi nagyobb mennyiségű drogot tart otthonában.
Több kilónyi drogot találtak
A főkapitányság bűnügyesei és a helyi nyomozók szeptember 30-án kutatást tartottak nála, és befőttesüvegekben több kilogramm marihuánát találtak. Előállították a 47 éves férfit a rendőrkapitányságra, kábítószer birtoklása megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, és őrizetbe vették.
