Hajdú-Biharban találták meg a régóta keresett bűncézárt, golyóálló mellényes rendőrök vitték el a városból – fotókkal
Fegyveres akcióval zárult egy hónapok óta tartó nyomozás Hajdú-Biharban.
Drogfogás: Komádiban csaptak le a rendőrök arra a 41 éves férfira, akit hónapok óta kerestek kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói 2025. szeptember 25-én fogták el a férfit, akinél közel 50 zacskónyi kristályos anyagot és zöld növényi törmeléket találtak, valamint további 200 gramm ömlesztett, kábítószergyanús anyagot is lefoglaltak. A gyanú szerint a férfi nemcsak közvetlen fogyasztóknak adott el, hanem olyanoknak is, akik továbbértékesítették a nála vásárolt árut.
Más drogdílerek és fogyasztók vezettek el hozzá
A rendőrök golyóálló mellényben, komoly erősítéssel fogták el a bűncézárként emlegetett férfit, akinek őrizetbe vétele mellett kábítószer-kereskedelem bűntett gyanúja miatt indult ellene eljárás.
A békéscsabai nyomozók a korábban elfogott terjesztők és fogyasztók vallomása után jutottak el a 41 éves férfihoz. A nyomozók március óta több olyan embert is gyanúsítottként hallgattak ki, aki kapcsoltban állhatott a most elfogott férfival.
Egy, már eljárás alatt álló korábbi vevő azt mondta, kezdetben ritkábban, később egyre gyakrabban járt Komádiba, hogy „piros” kristályt vegyen tőle, a helyzet odáig fajult, hogy már nem tudott szer nélkül élni, teljesen függővé vált.
A police.hu közlése szerint a férfi sorsa most már a hatóságok kezében van, a nyomozás pedig tovább folytatódik az ügyben.
