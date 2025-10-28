Olyat tett a barátja feleségének születésnapján egy férfi, amire nincs bocsánat

Debrecenben született ítélet annak a férfinak az ügyében, aki konyhakéssel szúrta nyakon ismerősét egy szóváltás után 2023 októberében – derült ki a Debreceni Törvényszék közleményéből kedden. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett mintegy 20 éve ismerik egymást, barátok voltak.

Elszabadult a pokol ünneplés közben, Debrecenben született ítélet az ügyben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Szóváltás után szabadult el a pokol

2023 októberében a két férfi együtt dolgozott és alkoholt fogyasztott. Aznap este a sértett és élettársa átmentek a vádlotthoz, hogy annak feleségét születésnapján felköszöntsék. Azonban rövid időn belül szóváltás alakult ki az akkor más ittas sértett és szintén ittas állapotban lévő vádlott között.

A vita hevében a vádlott magához vett egy konyhakést és azzal a sértett nyaka irányába csapott, ezzel elmetszette a férfi nyakát.

A vágás után a sértett nyaka erősen vérezni kezdett, a vádlott egy törölközőt adott a vérzés csillapítására. Ezt követően a sértett távozott a lakásból és kérte élettársát, hogy hívjon mentőt. Az asszony azonban inkább elment egy ismerősükhöz, aki autóval visszament a sértetthez és beszállította a Gróf Tisza István kórház ambulanciájára, majd értesítette a rendőrséget. A sértett sérülése 8 napon belül gyógyuló volt.

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék márciusban a vádlottat testi sértés bűntettének kísérlete miatt 7 év börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész eltérő minősítés és súlyosítás érdekében, a védő felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett.

A Debreceni Ítélőtábla a vádlott szabadságvesztés büntetését és közügyektől eltiltását 5-5 évre enyhítette.

Az ítélőtábla szerint nem vonható le egyértelmű következtetés arra, hogy a vádlott az elkövetéskor látta volna a sértett halálának bekövetkezését és abba belenyugodott volna.

A vádlott csak a testi sértés okozásába nyugodott bele. Ezt bizonyítja az is, hogy látva a cselekményének következményét, azonnal a sértett segítségére sietett. Az ítélőtábla további enyhítő körülményként értékelte a vádlott ténybeli beismerő vallomását és a letartóztatásban eltöltött hosszú idejét. Az ítélet jogerős.

