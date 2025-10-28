október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

+11
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez durva!

14 perce

Olyat tett a barátja feleségének születésnapján egy férfi, amire nincs bocsánat

Címkék#veszekedés#Debreceni Törvényszék#ítélet#bíróság

Együtt dolgoztak, majd iszogatni kezdtek. Az este folyamán azonban teljesen elszabadult a pokol.

Haon.hu

Debrecenben született ítélet annak a férfinak az ügyében, aki konyhakéssel szúrta nyakon ismerősét egy szóváltás után 2023 októberében – derült ki a Debreceni Törvényszék közleményéből kedden. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és a sértett mintegy 20 éve ismerik egymást, barátok voltak. 

Elszabadult a pokol ünneplés közben, Debrecenben született ítélet az ügyben
Elszabadult a pokol ünneplés közben, Debrecenben született ítélet az ügyben
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Szóváltás után szabadult el a pokol

2023 októberében a két férfi együtt dolgozott és alkoholt fogyasztott. Aznap este a sértett és élettársa átmentek a vádlotthoz, hogy annak feleségét születésnapján felköszöntsék. Azonban rövid időn belül szóváltás alakult ki az akkor más ittas sértett és szintén ittas állapotban lévő vádlott között. 

A vita hevében a vádlott magához vett egy konyhakést és azzal a sértett nyaka irányába csapott, ezzel elmetszette a férfi nyakát.

A vágás után a sértett nyaka erősen vérezni kezdett, a vádlott egy törölközőt adott a vérzés csillapítására. Ezt követően a sértett távozott a lakásból és kérte élettársát, hogy hívjon mentőt. Az asszony azonban inkább elment egy ismerősükhöz, aki autóval visszament a sértetthez és beszállította a Gróf Tisza István kórház ambulanciájára, majd értesítette a rendőrséget. A sértett sérülése 8 napon belül gyógyuló volt.

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék márciusban a vádlottat testi sértés bűntettének kísérlete miatt 7 év börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész eltérő minősítés és súlyosítás érdekében, a védő felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. 

A Debreceni Ítélőtábla a vádlott szabadságvesztés büntetését és közügyektől eltiltását 5-5 évre enyhítette. 

Az ítélőtábla szerint nem vonható le egyértelmű következtetés arra, hogy a vádlott az elkövetéskor látta volna a sértett halálának bekövetkezését és abba belenyugodott volna. 

A vádlott csak a testi sértés okozásába nyugodott bele. Ezt bizonyítja az is, hogy látva a cselekményének következményét, azonnal a sértett segítségére sietett. Az ítélőtábla további enyhítő körülményként értékelte a vádlott ténybeli beismerő vallomását és a letartóztatásban eltöltött hosszú idejét. Az ítélet jogerős.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu