Sietnie kellett a tűzoltóknak egy debreceni bevásárlóközpontba! Mutatjuk, mi történt!

Szombaton egy elektromos vízmelegítő füstölt egy bevásárlóközpont öltözőjében Debrecenben, a Péterfia utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik az öltöző átszellőztetését végezték el - írta ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Egy debreceni bevásárlóközponthoz vonultak a tűzoltók szombaton

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Összehordott kerti hulladék égett húsz négyzetméteres területen Nádudvaron, a Vasgereben utcában szombat délután.

A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.

További beavatkozások:

Árokba csúszott egy autó a 4-es számú főúton, Bocskaikert közelében. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet. A balesetben senki sem sérült meg.

