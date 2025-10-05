október 5., vasárnap

Kék hírek

50 perce

Sietnie kellett a tűzoltóknak egy debreceni bevásárlóközpontba! Mutatjuk, mi történt!

Címkék#debrecen#bevásárlóközpont#füst#tűz#Nádudvar#baleset

Egy elektromos vízmelegítő okozott gondot. A debreceni bevásárlóközpont mellett több helyszínre is vonultak a tűzoltók.

Haon.hu

Szombaton egy elektromos vízmelegítő füstölt egy bevásárlóközpont öltözőjében Debrecenben, a Péterfia utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, akik az öltöző átszellőztetését végezték el - írta ügyeleti összefoglalójában a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelem.

Egy debreceni bevásárlóközponthoz vonultak a tűzoltók szombaton
Egy debreceni bevásárlóközponthoz vonultak a tűzoltók szombaton
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Összehordott kerti hulladék égett húsz négyzetméteres területen Nádudvaron, a Vasgereben utcában szombat délután.

 A püspökladányi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral fékezték meg a tüzet.

További beavatkozások:

Árokba csúszott egy autó a 4-es számú főúton, Bocskaikert közelében. A debreceni hivatásos tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet. A balesetben senki sem sérült meg.

