Hatalmas pénzeket kaszált egy debreceni autókereskedő, rengetegen bedőltek a gátlástalan trükkjének!

Befejeződött a nyomozás annak a debreceni autóneppernek az ügyében, aki emberek tucatjait verte át, sokszázmillió forintra megkárosítva ezzel őket. A részletekről a police.hu számolt be nemrégiben.

A debreceni autónepper igen komoly árfekvésű luxusautók beszerzésére vállalta előleg ellenében

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Nagy halakra pályázott és luxusautókat ígért a debreceni autónepper

A hatóság közleményében felidézi, a Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának bűnügyesei 2023 novemberében többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy 30 éves férfit. A bíróság 2024 márciusában elrendelte a letartóztatását.

A csaló fő profilja szerint több tízmilliós külföldi járműveket kínált a piaci ár alatt, ezeket viszont megrendelői soha nem kapták meg.

Előfordult olyan is, hogy az általa sikeresként hirdetett vállalkozásához keresett befektetőket, de a kompenzáció ez esetben is elmaradt, és akiket átvert, csak ígéreteket kaptak a pénzük helyett.

