Hatalmas pénzeket kaszált egy debreceni autókereskedő, rengetegen bedőltek a gátlástalan trükkjének!

Befejeződött a nyomozás. Sokkoló, hány embert károsított meg a debreceni autónepper, százmilliókban mérhető a kár!

Haon.hu

Befejeződött a nyomozás annak a debreceni autóneppernek az ügyében, aki emberek tucatjait verte át, sokszázmillió forintra megkárosítva ezzel őket. A részletekről a police.hu számolt be nemrégiben.

A debreceni autónepper igen komoly árfekvésű luxusautók beszerzésére vállalta előleg ellenében
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Nagy halakra pályázott és luxusautókat ígért a debreceni autónepper

A hatóság közleményében felidézi, a Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának bűnügyesei 2023 novemberében többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy 30 éves férfit. A bíróság 2024 márciusában elrendelte a letartóztatását. 

A csaló fő profilja szerint több tízmilliós külföldi járműveket kínált a piaci ár alatt, ezeket viszont megrendelői soha nem kapták meg. 

Előfordult olyan is, hogy az általa sikeresként hirdetett vállalkozásához keresett befektetőket, de a kompenzáció ez esetben is elmaradt, és akiket átvert, csak ígéreteket kaptak a pénzük helyett. 

A megdöbbentő esetről korábban itt írtunk:

A nyomozás legújabb adatai szerint a károsultak száma ismét nőtt és mostanra több mint 30 sértettet azonosítottak a rendőrök

A kicsalt összeg is a duplájára emelkedett, amely így már közelít a félmilliárd forinthoz.

A nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát és az iratokat megküldték az ügyészségre. A férfinak 33 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt kell felelnie – számolt be róla a police.hu.

Videó a debreceni autókereskedő letartóztatásáról:

