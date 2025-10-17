2 órája
Hatalmas pénzeket kaszált egy debreceni autókereskedő, rengetegen bedőltek a gátlástalan trükkjének!
Befejeződött a nyomozás. Sokkoló, hány embert károsított meg a debreceni autónepper, százmilliókban mérhető a kár!
Befejeződött a nyomozás annak a debreceni autóneppernek az ügyében, aki emberek tucatjait verte át, sokszázmillió forintra megkárosítva ezzel őket. A részletekről a police.hu számolt be nemrégiben.
Nagy halakra pályázott és luxusautókat ígért a debreceni autónepper
A hatóság közleményében felidézi, a Debreceni Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályának bűnügyesei 2023 novemberében többrendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt gyanúsítottként hallgattak ki egy 30 éves férfit. A bíróság 2024 márciusában elrendelte a letartóztatását.
A csaló fő profilja szerint több tízmilliós külföldi járműveket kínált a piaci ár alatt, ezeket viszont megrendelői soha nem kapták meg.
Előfordult olyan is, hogy az általa sikeresként hirdetett vállalkozásához keresett befektetőket, de a kompenzáció ez esetben is elmaradt, és akiket átvert, csak ígéreteket kaptak a pénzük helyett.
A nyomozás legújabb adatai szerint a károsultak száma ismét nőtt és mostanra több mint 30 sértettet azonosítottak a rendőrök.
A kicsalt összeg is a duplájára emelkedett, amely így már közelít a félmilliárd forinthoz.
A nyomozók befejezték az ügy vizsgálatát és az iratokat megküldték az ügyészségre. A férfinak 33 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás miatt kell felelnie – számolt be róla a police.hu.
Videó a debreceni autókereskedő letartóztatásáról:
