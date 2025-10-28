Debrecenben csapott le egy veszélyes kétéves, csúnyán elbánt az édesanyjával

Mint arról korábban már beszámoltunk, egy 2 éves debreceni kisfiú kizárta édesanyját a 6. emeleti lakásukból még a múlt héten. Az esetről most részletesen beszámolt a Veszélyes Kétévesek sorozatuk részeként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán és mint írták, a debreceni hadállás is üzemben van, a Veszélyes Kétévesek megvetették lábukat Hajdú-Bihar vármegyében is.

A debreceni kisfiú kizárta az édesanyját a lakásukból

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Kiemelték, a méltán híres (hírhedt?) Veszélyes Kétévesek mozgalom ezúttal Debrecenben mutatta meg az erejét, amikor egy újdonsült kétéves mozgalmár hatodik emeleti otthonából irányítása alá vonta a terepet.

Történetünk békésen indult: anyuka egy pillanatra kilépett a folyosóra, hogy két szót váltson a szomszéddal, ám amikor visszament volna a lakásba, csak a zár halk kattanását hallotta. Azonnal tudta, hogy kisfia immár VK-tag, aki mint később kiderült, pillanatok alatt átvette az uralmat a lakás felett

– olvasható a bejegyzésben. Hozzátették, ezután a szokott koreográfia szerint folytatódott a sztori: anyuka először kedvesen szólítgatta a sarját, majd győzködte, később pedig az összes létező taktikát bevetette, ígéretekkel halmozta el a kétévest, de a retesz érintetlen maradt, az elszánt (megátalkodott?) VK-tag szilárdan őrizte hadállását. A folytatás is ismerős, hiszen nem volt más választás, mint hívni a tűzoltókat. A debreceni hivatásosok érkeztek a tetthelyre, hogy aztán létrán át, a konyhaablakon keresztül bejussanak a lakásba. Az akció gyors és szakszerű volt, éppen úgy, ahogy az a Veszélyes Kétévesek esetében (is) lenni szokott.

A friss VK-tag teljes nyugalommal üdvözölte a tűzoltókat, a kollégák a szeméből legfeljebb annyit olvashattak ki: „Fiúk, tudtam, hogy megoldjátok!” Főhősünk maximálisan elégedett volt haditervének sikerével.

Hivatalosan is kijelenthetjük, hogy a VK-mozgalom terjeszkedik…

