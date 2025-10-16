3 nő akarta meglátogatni az expasit a debreceni lakásán – ami utána jött, nem felejti el a lépcsőház

Szombaton érkezett bejelentés a rendőrségre, mely szerint több nő érkezett egy debreceni társasházhoz, ahol az egyikük elkezdte ütni az ajtót. A rongálás során megsérült a férfi nyílászárója - írja a police.hu csütörtöki közleményében.

Nemcsak rongált, kábítószert is fogyasztott a hajdúhadházi nő, mikor őrjöngött egy debreceni társasházban

A rendőrség beszámolója szerint az egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, és elszámoltatták a három nőt. Kiderült, hogy a rongáló a barátnője volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért szerzett egy klopfolót, és be akarta törni vele a bejárati ajtót. A rendőrök észrevették az intézkedés során, hogy az ittas hajdúhadházi nő rendkívül zavartan viselkedik.

A ruházatátvizsgálás során 5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szer fogyasztására is.

A 38 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra, a nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság és kábítószer birtoklása miatt.

