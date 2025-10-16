október 16., csütörtök

Gál névnap

10°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kék hírek

43 perce

3 nő akarta meglátogatni az expasit a debreceni lakásán – ami utána jött, nem felejti el a lépcsőház

Címkék#debrecen#húsklopfoló#társasház#rongálás

Egy klopfolóval próbált meg bejutni a házba a nő. A debreceni társasházhoz a rendőrök is kiérkeztek.

Haon.hu

Szombaton érkezett bejelentés a rendőrségre, mely szerint több nő érkezett egy debreceni társasházhoz, ahol az egyikük elkezdte ütni az ajtót. A rongálás során megsérült a férfi nyílászárója - írja a police.hu csütörtöki közleményében.

Nemcsak rongált, kábítószert is fogyasztott a hajdúhadházi nő, mikor őrjöngött egy debreceni társasházban
Forrás: Police.hu

A rendőrség beszámolója szerint az egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, és elszámoltatták a három nőt. Kiderült, hogy a rongáló a barátnője volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért szerzett egy klopfolót, és be akarta törni vele a bejárati ajtót. A rendőrök észrevették az intézkedés során, hogy az ittas hajdúhadházi nő rendkívül zavartan viselkedik. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A ruházatátvizsgálás során 5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szer fogyasztására is.

A 38 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra, a nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság és kábítószer birtoklása miatt.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu