43 perce
3 nő akarta meglátogatni az expasit a debreceni lakásán – ami utána jött, nem felejti el a lépcsőház
Egy klopfolóval próbált meg bejutni a házba a nő. A debreceni társasházhoz a rendőrök is kiérkeztek.
Szombaton érkezett bejelentés a rendőrségre, mely szerint több nő érkezett egy debreceni társasházhoz, ahol az egyikük elkezdte ütni az ajtót. A rongálás során megsérült a férfi nyílászárója - írja a police.hu csütörtöki közleményében.
A rendőrség beszámolója szerint az egyenruhások rövid időn belül a helyszínre értek, és elszámoltatták a három nőt. Kiderült, hogy a rongáló a barátnője volt párját szerette volna számonkérni, viszont a férfi nem válaszolt a kopogásra, ezért szerzett egy klopfolót, és be akarta törni vele a bejárati ajtót. A rendőrök észrevették az intézkedés során, hogy az ittas hajdúhadházi nő rendkívül zavartan viselkedik.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A ruházatátvizsgálás során 5 gramm kábítószergyanús anyagot találtak és foglaltak le, majd droggyorstesztet alkalmaztak vele szemben, ami pozitív lett több szer fogyasztására is.
A 38 éves nőt előállították a rendőrkapitányságra, a nyomozók pedig gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság és kábítószer birtoklása miatt.
Ajánljuk még:
Gyászolnak a hajdú-bihari horgászok, búcsút vettek oszlopos tagjuktól - fotóval!
Szégyen a reggeli csúcsban a debreceni iskola előtt: pedig csak a parkolóból akart kiállni a kétgyerekes anyuka…