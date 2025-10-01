2 órája
Magatehetetlenül feküdt az utcán egy férfi Debrecenben, azonnal kellett a segítség - fotóval
Szerdán dél körül riasztották a mentőket. A debreceni mentősök egy, az utcán fekvő férfihoz érkeztek.
Mentőket riasztottak szerda dél körül Debrecenben a Szent Anna utcára – tudta meg a Hajdú Online. Egy, az utcán fekvő férfihoz érkeztek a mentőszolgálat munkatársai. Az esettel kapcsolatban kerestük az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályát.
A kommunikációs osztály a megkeresésünkre közölt válaszukban azt írja,
a helyszínről egy 50 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.
