október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Magatehetetlenül feküdt az utcán egy férfi Debrecenben, azonnal kellett a segítség - fotóval

Címkék#debrecen#Szent Anna utca#mentő

Szerdán dél körül riasztották a mentőket. A debreceni mentősök egy, az utcán fekvő férfihoz érkeztek.

Haon.hu

Mentőket riasztottak szerda dél körül Debrecenben a Szent Anna utcára – tudta meg a Hajdú Online. Egy, az utcán fekvő férfihoz érkeztek a mentőszolgálat munkatársai. Az esettel kapcsolatban kerestük az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályát.

Az utcán feküdt egy férfi Debrecenben, azonnal hívták hozzá a mentőket
Az utcán feküdt egy férfi Debrecenben, azonnal hívták hozzá a mentőket
Fotó: Batta Gergő

A kommunikációs osztály a megkeresésünkre közölt válaszukban azt írja, 

a helyszínről egy 50 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A debreceni Nagyállomásnál is szükség volt a segítségre

Szeptember 29-én, hétfőn egy idős nő esett össze a Nagyállomáson. Az egyik Debrecenben-Hallottam csoportban a nő unokája köszönte meg a segítséget a cselekedő embereknek. Bővebben itt írtunk az esetről:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu