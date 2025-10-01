Magatehetetlenül feküdt az utcán egy férfi Debrecenben, azonnal kellett a segítség - fotóval

Mentőket riasztottak szerda dél körül Debrecenben a Szent Anna utcára – tudta meg a Hajdú Online. Egy, az utcán fekvő férfihoz érkeztek a mentőszolgálat munkatársai. Az esettel kapcsolatban kerestük az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályát.

Az utcán feküdt egy férfi Debrecenben, azonnal hívták hozzá a mentőket

Fotó: Batta Gergő

A kommunikációs osztály a megkeresésünkre közölt válaszukban azt írja,

a helyszínről egy 50 év körüli férfit stabil állapotban szállítottak kórházba.

