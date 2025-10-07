október 7., kedd

Kutyás rendőrökre volt szükség a Debrecen Plazában! Kőkemény balhé volt odabent, ilyet rég látott a város!

A bódult fiatal az egyik rendőrt is megsebesítette. Nem mindennapi történet a Debrecen Plazából.

Haon.hu

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség indítványára a bíróság három napon belül jogerősen elítélte azt az ír férfit, aki rendőrökre támadt, és egyiküket megsebesítette - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség a sajtóközleményében.

CM20241210_Debrecen Plaza_HAON (1)
Balhé a Debrecen Plazában: ír férfi támadt rendőrökre
Forrás: illusztráció/Napló-archív

A vád szerint az ír fiatal 2025. október 2-án, délután, bódult állapotban jelent meg egy vidéki plázában található kaszinónál. Innen korábbi agresszív magatartása miatt kitiltották, ezért a biztonsági őrök nem engedték be. Emiatt konfliktus alakult ki a férfi és a kaszinó személyzete között, akik rendőri segítséget hívtak.

A  helyszínre érkező rendőrökkel a külföldi nem működött együtt, és trágár kijelentéseket kiabálva verekedésre szólította fel őket, miközben ökölbe szorított kezével többször a levegőbe ütött.

A férfi ellenállását a szolgálati kutya jelenléte sem törte meg. A bódult fiatal a testi kényszert alkalmazó rendőrök ruházatát megragadta és rángatta, majd úgy, hogy az ujjai közé szorított kulcsok hegyes végeit szúrásra használta, egyiküket ököllel többször megütötte. A férfi levette a pólóját és félmeztelenül verekedni hívta a rendőröket, és kulccsal ütéseket imitált, amely magatartásával a felszólításokat követően sem hagyott fel és a kutya fejére is ráütött. A férfi ellenállását a szolgálati kutya alkalmazásával törték meg, aztán megbilincselték.

Ezt a büntetést szabták ki a Debrecen Plazában őrjöngő fiatalra

Az ügyészség közleményében hangsúlyozza, a könnyebb sérüléseket szenvedő rendőr kérte a férfi megbüntetését. A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki. A bűncselekményt beismerő férfit az ügyészség a büntetőeljárási törvény eljárást gyorsító intézkedéseit alkalmazva az elkövetéstől számított 72 órán belül a Debreceni Járásbíróság elé állította. A bíróság elítélte a férfit, és egyetértett a nyomozó ügyészség tárgyaláson előterjesztett büntetési indítványával, így a vádlottat 1 év 4 hónap, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte és 3 évre kiutasította Magyarország területéről. Az ítélet jogerős. 

A férfi ellen kábítószer birtoklásának vétsége miatt a Debreceni Rendőrkapitányság folytat büntetőeljárást.

