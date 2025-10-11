Sziréna
1 órája
Az egyik legforgalmasabb úton gyulladt ki egy autó Debrecenben
A tűzoltók hamar a helyszínre siettek, majd eloltották a lángokat. Tűzesettel indult a hétvége Debrecenben.
Kigyulladt egy személygépkocsi szombat délelőtt Debrecenben - közölte honlapján a vármegyei katasztrófavédelem. Mint írták, a tűzeset a Vámospércsi úton, a Munkás utca közelében történt. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral eloltották a lángokat, majd megkezdték az utómunkálatokat.
