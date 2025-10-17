Fényes nappal, Debrecen belvárosában élt vissza a helyzettel egy férfi - fotóval!

Ítélet születhet annak a férfinak az ügyében, aki Debrecen belvárosában kifosztott egy látássérült nőt 2024 augusztusában – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. Mint írták, a férfi Debrecen belvárosában sétált a sértettel, majd miközben megpihentek egy padnál, elvette értékeit, ezért több évre börtönbe kerülhet.

Ítélet születhet annak a férfinak az ügyében, aki Debrecen belvárosában kifosztott egy látássérült nőt

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint az elkövető 2024. augusztus 30-án, délután, Debrecen belvárosában gyalogolva találkozott a látássérült sértettel, akivel beszélgetni kezdett, majd együtt sétáltak a városközpontban. Megálltak egy padnál, ahova a nő letette a hátizsákját és kis táskáját. A férfi ekkor kihasználta, hogy a sértett korlátozottan képes a bűncselekmény elhárítására, felkapta a táskákat, és gyors léptekkel távozott a helyszínről.

Az értékek elvételével összesen közel 60.000 forint kárt okozott a nőnek.

Ennek egy része később megtérült, mert az elkövető a kis táskát és a pénztárcát, valamint az abban lévő okmányokat a helyszín közelében eldobta, a mobiltelefont pedig a debreceni rendőrség foglalta le a vádlott ismerősétől.

Több évre is börtönbe kerülhet

A Debreceni Járási Ügyészség a tettét beismerő, visszaeső elkövetőt kifosztás bűntettével, továbbá közokirattal és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségével vádolja. A vádiratában foglalt mértékes indítvány azt tartalmazza, hogy a Debreceni Járásbíróság a férfit, beismerése esetén, 3 év 3 hónap börtönbüntetésre ítélje, 4 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és kötelezze a sértett kárának megfizetésére.

A helyszíni kihallgatás során készült rendőrségi fotón az elkövetés helyszíne látható.

Ajánljuk még: