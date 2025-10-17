2 órája
Fényes nappal, Debrecen belvárosában élt vissza a helyzettel egy férfi - fotóval!
A férfi a belvárosában sétált, amikor találkozott egy látássérült nővel. Beszélgetni kezdtek, azonban a történet hamar felkavaró fordulatot vett.
Ítélet születhet annak a férfinak az ügyében, aki Debrecen belvárosában kifosztott egy látássérült nőt 2024 augusztusában – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. Mint írták, a férfi Debrecen belvárosában sétált a sértettel, majd miközben megpihentek egy padnál, elvette értékeit, ezért több évre börtönbe kerülhet.
A vádirat szerint az elkövető 2024. augusztus 30-án, délután, Debrecen belvárosában gyalogolva találkozott a látássérült sértettel, akivel beszélgetni kezdett, majd együtt sétáltak a városközpontban. Megálltak egy padnál, ahova a nő letette a hátizsákját és kis táskáját. A férfi ekkor kihasználta, hogy a sértett korlátozottan képes a bűncselekmény elhárítására, felkapta a táskákat, és gyors léptekkel távozott a helyszínről.
Az értékek elvételével összesen közel 60.000 forint kárt okozott a nőnek.
Ennek egy része később megtérült, mert az elkövető a kis táskát és a pénztárcát, valamint az abban lévő okmányokat a helyszín közelében eldobta, a mobiltelefont pedig a debreceni rendőrség foglalta le a vádlott ismerősétől.
Több évre is börtönbe kerülhet
A Debreceni Járási Ügyészség a tettét beismerő, visszaeső elkövetőt kifosztás bűntettével, továbbá közokirattal és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségével vádolja. A vádiratában foglalt mértékes indítvány azt tartalmazza, hogy a Debreceni Járásbíróság a férfit, beismerése esetén, 3 év 3 hónap börtönbüntetésre ítélje, 4 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és kötelezze a sértett kárának megfizetésére.
A helyszíni kihallgatás során készült rendőrségi fotón az elkövetés helyszíne látható.
