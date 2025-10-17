október 17., péntek

Hedvig névnap

14°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem sül ki a szeme?

2 órája

Fényes nappal, Debrecen belvárosában élt vissza a helyzettel egy férfi - fotóval!

Címkék#rendőrség#táska#debrecen#látássérült#telefon

A férfi a belvárosában sétált, amikor találkozott egy látássérült nővel. Beszélgetni kezdtek, azonban a történet hamar felkavaró fordulatot vett.

Haon.hu

Ítélet születhet annak a férfinak az ügyében, aki Debrecen belvárosában kifosztott egy látássérült nőt 2024 augusztusában – derült ki a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség közleményéből. Mint írták, a férfi Debrecen belvárosában sétált a sértettel, majd miközben megpihentek egy padnál, elvette értékeit, ezért több évre börtönbe kerülhet.

Ítélet születhet annak a férfinak az ügyében, aki Debrecen belvárosában kifosztott egy látássérült nőt
Ítélet születhet annak a férfinak az ügyében, aki Debrecen belvárosában kifosztott egy látássérült nőt
Forrás: Magyarország Ügyészsége

A vádirat szerint az elkövető 2024. augusztus 30-án, délután, Debrecen belvárosában gyalogolva találkozott a látássérült sértettel, akivel beszélgetni kezdett, majd együtt sétáltak a városközpontban. Megálltak egy padnál, ahova a nő letette a hátizsákját és kis táskáját. A férfi ekkor kihasználta, hogy a sértett korlátozottan képes a bűncselekmény elhárítására, felkapta a táskákat, és gyors léptekkel távozott a helyszínről. 

Az értékek elvételével összesen közel 60.000 forint kárt okozott a nőnek.

Ennek egy része később megtérült, mert az elkövető a kis táskát és a pénztárcát, valamint az abban lévő okmányokat a helyszín közelében eldobta, a mobiltelefont pedig a debreceni rendőrség foglalta le a vádlott ismerősétől.

Több évre is börtönbe kerülhet

A Debreceni Járási Ügyészség a tettét beismerő, visszaeső elkövetőt kifosztás bűntettével, továbbá közokirattal és készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségével vádolja. A vádiratában foglalt mértékes indítvány azt tartalmazza, hogy a Debreceni Járásbíróság a férfit, beismerése esetén, 3 év 3 hónap börtönbüntetésre ítélje, 4 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és kötelezze a sértett kárának megfizetésére. 

A helyszíni kihallgatás során készült rendőrségi fotón az elkövetés helyszíne látható.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu