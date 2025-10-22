október 22., szerda

Minden szülő rémálma lett valóság egy debreceni panelban – ezt tette édesanyjával a 2 éves kisfiú

Címkék#összefoglaló#tűzoltó#Hajdú-Bihar#baleset

Kétségbeesett hajdú-bihari édesanya értesítette a tűzoltókat. Egy debreceni kisfiú zárta ki az anyukáját a lakásból.

Haon.hu

Egy két éves kisfiú kizárta anyukáját egy hatodik emeleti lakásból a debreceni Tócóskert téren – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írja, a debreceni hivatásos tűzoltók létrán át az ablakon keresztül jutottak be a lakásba és kinyitották az ajtót. A kisfiúnak nem esett baja.

Egy debreceni kisfiú zárta ki az anyukáját a lakásból
Egy debreceni kisfiú zárta ki az anyukáját a lakásból
Forrás:  Illusztráció / Napló-archív

Baleset Hajdú-Biharban

Hajdúszoboszlón, a Nádudvari úton egy mezőgazdasági vonató pótkocsija egy villanyoszlopnak ütközött. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították az áramszolgálató kiérkezéséig.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Egyéb beavatkozás

  • Egy tíz méteres fenyőfa dőlt meg a debreceni Ács utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták ki a fát.
  • Összehordott szemét égett Debrecenben, a Derék utcában kedden kora este. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik egy vízsugárral oltották el a tüzet.

