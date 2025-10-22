Minden szülő rémálma lett valóság egy debreceni panelban – ezt tette édesanyjával a 2 éves kisfiú

Egy két éves kisfiú kizárta anyukáját egy hatodik emeleti lakásból a debreceni Tócóskert téren – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írja, a debreceni hivatásos tűzoltók létrán át az ablakon keresztül jutottak be a lakásba és kinyitották az ajtót. A kisfiúnak nem esett baja.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Baleset Hajdú-Biharban

Hajdúszoboszlón, a Nádudvari úton egy mezőgazdasági vonató pótkocsija egy villanyoszlopnak ütközött. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították az áramszolgálató kiérkezéséig.