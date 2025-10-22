1 órája
Minden szülő rémálma lett valóság egy debreceni panelban – ezt tette édesanyjával a 2 éves kisfiú
Kétségbeesett hajdú-bihari édesanya értesítette a tűzoltókat. Egy debreceni kisfiú zárta ki az anyukáját a lakásból.
Egy két éves kisfiú kizárta anyukáját egy hatodik emeleti lakásból a debreceni Tócóskert téren – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írja, a debreceni hivatásos tűzoltók létrán át az ablakon keresztül jutottak be a lakásba és kinyitották az ajtót. A kisfiúnak nem esett baja.
Baleset Hajdú-Biharban
Hajdúszoboszlón, a Nádudvari úton egy mezőgazdasági vonató pótkocsija egy villanyoszlopnak ütközött. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók a helyszínt biztosították az áramszolgálató kiérkezéséig.
Traktor balesetezett Hajdúszoboszlón, kettétört a villanyoszlop – fotókkal, videóval
Egyéb beavatkozás
- Egy tíz méteres fenyőfa dőlt meg a debreceni Ács utcában. A debreceni hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel vágták ki a fát.
- Összehordott szemét égett Debrecenben, a Derék utcában kedden kora este. A város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik egy vízsugárral oltották el a tüzet.
