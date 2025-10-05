3 órája
A fél pár cipője került elő eddig a csónakbalesetben eltűnt egyetemistának
Eddig nem vezetett eredményre a napok óta tartó keresés. A csónakbaleset után eltűnt fiút a hétvégén sem találták meg.
Továbbra is eltűnt személyént keresi a rendőrség a szeptember 30-án a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemi hallgatót. Szörnyű csónakbaleset történt kedden a főcsatornán Püspökladány közelében, az ágotai vészelzáró zsilipének térségében. A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, halbiológiai vizsgálatot végeztek, amikor egy örvény lerántotta a csónakot. Hárman ki tudtak úszni a partra, egy ember azonban a vízben maradt. Nagy erőkkel indult meg a keresés, azonban a 25 éves fiúnak csak a fél pár cipőjét találták meg. A keresésben több kutató-mentő csapat is részt vesz. Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke többször tájékoztatta már portálunkat a kutatás folyamatáról, pénteken tudatta, már több mint 60 kilométeres szakaszon vizsgálták át a Hortobágy-Berettyót. A keresés a hétvégén is folytatódott, de a hatodik napon sem került elő az eltűnt fiú.
Csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig.
Ezzel párhuzamosan a békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába, a csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes, több mint 60 kilométeres szakaszát átvizsgálták.
A Tények korábbi híradásában elhangzott, a zsilipnél a csónakot egy örvény a víz sodrásával ellentétesen szinte a zsilip alá szippantotta, és a zuhogó víztől a csónak pillanatok alatt megtelt és felborult. Éppen ezért az elmerült testet nemcsak a csatornamederben, hanem a zsilip alatt is keresik. Vincellér Tibor, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentők búvárja elmondta, hogy
néhány méterrel a zúgó után egy olyan jelenség alakul ki, hogy a víz visszafelé fordíthatja adott esetben az oda került tárgyat, testet.
A keresés során eddig egy fél pár cipőt találtak az elmerült egyetemista ruházatából:
A csónakbaleset ügyében vizsgálat is folyik
A Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. A Debreceni Egyetem sajtóközpontjának tájékoztatása szerint az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.
