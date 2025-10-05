A fél pár cipője került elő eddig a csónakbalesetben eltűnt egyetemistának

Továbbra is eltűnt személyént keresi a rendőrség a szeptember 30-án a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemi hallgatót. Szörnyű csónakbaleset történt kedden a főcsatornán Püspökladány közelében, az ágotai vészelzáró zsilipének térségében. A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, halbiológiai vizsgálatot végeztek, amikor egy örvény lerántotta a csónakot. Hárman ki tudtak úszni a partra, egy ember azonban a vízben maradt. Nagy erőkkel indult meg a keresés, azonban a 25 éves fiúnak csak a fél pár cipőjét találták meg. A keresésben több kutató-mentő csapat is részt vesz. Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke többször tájékoztatta már portálunkat a kutatás folyamatáról, pénteken tudatta, már több mint 60 kilométeres szakaszon vizsgálták át a Hortobágy-Berettyót. A keresés a hétvégén is folytatódott, de a hatodik napon sem került elő az eltűnt fiú.

Csónakbaleset Püspökladánynál: egy ember nem jutott ki a partra, azóta is keresek

Forrás: Tóth Imre

Csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig.

Ezzel párhuzamosan a békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába, a csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes, több mint 60 kilométeres szakaszát átvizsgálták.

Erről részletesen itt írtunk: