Felkavaró! Így találtak rá a Hortobágy-Berettyón történt csónakbaleset áldozatára - videóval!

Szörnyű tragédia rázta meg szeptember végén az országot: csónakbalesetet szenvedett a Debreceni Egyetem egyik kutatócsapata a Hortobágy-Berettyó Püspökladányhoz közeli szakaszán. Négyen szálltak vízre, de miután a csónak felborult, csak hárman jutottak ki a partra. A hatóságok és a speciális mentők hamar az eltűnt fiatal nyomába eredtek, a keresés azonban sokáig nem vezetett eredményre. A 25 éves doktorandusz hallgató halálának feltételezett körülményeiről a Tények is beszámolt. A szakértő itt elmondta, hogyan történhetett a végzetes baleset, valamint az is kiderült, hogyan találtak rá a fiatal holttestére.

Felkavaró! Így találtak rá a Hortobágy-Berettyón történt csónakbaleset áldozatára

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

A részletekről itt olvashatnak: