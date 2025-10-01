39 perce
Mi az oka, hogy nem találják a folyóba esett egyetemistát? Részleteket tudtunk meg az egyre elkeseredettebb kutatásról – fotókkal
Erős a sodrás, de szonárral látható a Hortobágy-Berettyó medre. Szerdán sem találták meg a csónakbalesetben eltűnt egyetemi hallgatót.
Mára befejezték a kutatást az egységek – tájékoztatta szerda este a Hajdú Online-t Papp-Kunkli Nóra a Hortobágy-Berettyón kedden történt csónakbalesetben eltűnt egyetemi hallgató felkutatásának jelen állásáról. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt is közölte, csütörtök reggel lesz arról döntés, hogy ki fogja folytatni a keresést, mivel a terület a vármegyehatáron van. Szerdán körülbelül 14 km-es szakaszt vizsgáltak át az egységek, a keresést nehezíti a sodrás, de szonárral látható a meder – összegezte. A keresésben több önkéntes kutató-mentő csapat is részt vesz, a terület sajátosságairól Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke számolt be portálunknak.
Egy egyetemista tűnt el a csónakbalesetben
Szeptember 30-án, kedden történt a csónakbaleset 15 óra magasságában, a keresést éjszakára felfüggesztették, szerda reggel több egység is kivonult a helyszínre. A Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja megerősítette értesüléseinket, miszerint egyetemi hallgató tűnt el a vízben.
A doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végzett halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője felügyeletével, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, de egy első éves PhD-hallgató elmerült a vízben – közölték.
Míg kedden a beesés helyét és annak közvetlen környékét vizsgálták át részletesen a csapatok, szerdán egy 14 folyamkilométeres szakaszt – tudatta az Lukács Péter, a keresésben résztvevő a kutató-mentő egyesület elnöke. A mentést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, csónakkal, szonárral, kutyával, illetve kéziszerszámokkal, csáklyákkal fésülik át területet.
Megnehezíti a munkát az erős sodrás
A víz sodrása nagyon erős, nehezíti a keresést, hogy ez egy épített csatorna, ezért az alja és oldalai szilárd burkolatúak, ami nagyon megnehezíti a munkát, és az időjárás sem kegyes
– tudatta érdeklődésünk Lukács Péter, akit szerda este értünk utol telefonon. A Hortobágy-Berettyó-főcsatorna mindkét partján sűrű növényzet található, többségében áthatolhatatlan nádas és cserjés, bokros terület övezi. A csatorna szélessége 8 és 12 méter között változik, míg a mélysége 1,4 és 2,5 fél méter között ingadozik.
Jelenleg csak csónakból keresünk, mert a szonárkép alapján nem volt olyan hely, hogy merülni kellene, de mi is, valamint a társszervek is felkészültünk rá
– tudatta, mikor arról kérdeztük, volt-e már szükség búvármerülésre.
Számításunk szerint 1,5-2 km/óra sebeséggel sodródhat a vízben lévő test, az időt tekintve akár 40-50 km-re is lehet a beesés helyétől az eltűnt személy, ha csak valahol nem akadt fent az aljnövényzetben. A szonárkészülékekkel azt néztük, volt-e olyan mélyedés, ahol fennakadhatott, de negatív eredménnyel zárult a mai nap
összegezte.
Fotók: Tóth Imre
Vizsgálat folyik
A Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. A Debreceni Egyetem sajtóközpontjának tájékoztatása szerint az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában,
a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.
