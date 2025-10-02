Megrázó részletek derültek ki a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemistáról

Mint arról több alkalommal is beszámoltunk már portálunkon, szörnyű csónakbaleset történt szeptember 30-án, kedden 15 óra magasságában a Hortobágy-Berettyó főcsatornán Püspökladány közelében. A csónakban, mint később kiderült, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, amikor a baleset történt. Mint azt a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja megerősítette, a csoport doktori kutatáshoz kapcsolódóan végzett halbiológiai vizsgálatot, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, egy fiatalt azonban azóta is keresnek.

A csónakbaleset szeptember 30-án történt, egy fiatal férfit azóta sem találtak meg

Forrás: Tóth Imre

Mint írtuk, kedden a beesés helyét és a környéket vizsgálták át részletesen, szerdán pedig további 14 folyamkilométeres szakaszon dolgoztak a mentőegységek. A keresést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a hivatásos tűzoltók közül a püspökladányi és karcagi egységek érkeztek a területre, az önkéntesek közül a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és két szabolcsi csapat; a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, valamint a Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület. A területet csónakkal, szonárral, kutyával, illetve kéziszerszámokkal, csáklyákkal fésülik át.