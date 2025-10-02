október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csónakbaleset

59 perce

Megrázó részletek derültek ki a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemistáról

Címkék#keresés#csónak#Püspökladány#baleset

Töretlenül folyik a kutatás, a mentőcsapatok nagy erőkkel dolgoznak. A csónakbaleset után eltűnt fiatalról szomorú részletek derültek ki.

Haon.hu

Mint arról több alkalommal is beszámoltunk már portálunkon, szörnyű csónakbaleset történt szeptember 30-án, kedden 15 óra magasságában a Hortobágy-Berettyó főcsatornán Püspökladány közelében. A csónakban, mint később kiderült, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, amikor a baleset történt. Mint azt a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja megerősítette, a csoport doktori kutatáshoz kapcsolódóan végzett halbiológiai vizsgálatot, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, egy fiatalt azonban azóta is keresnek. 

A csónakbaleset szeptember 30-án történt, egy fiatal férfit azóta sem találtak meg
A csónakbaleset szeptember 30-án történt, egy fiatal férfit azóta sem találtak meg
Forrás: Tóth Imre

Mint írtuk, kedden a beesés helyét és a környéket vizsgálták át részletesen, szerdán pedig további 14 folyamkilométeres szakaszon dolgoztak a mentőegységek. A keresést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a hivatásos tűzoltók közül a püspökladányi és karcagi egységek érkeztek a területre, az önkéntesek közül a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és két szabolcsi csapat; a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, valamint a Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület. A területet csónakkal, szonárral, kutyával, illetve kéziszerszámokkal, csáklyákkal fésülik át.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Új részletek derültek ki a fiatalról

A Borsonline információi szerint a 25 éves fiatal tavaly végzett a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékén, miközben egy tudományos pályázaton is indult, akkor a Sebes-Körös és a Holt-Sebes-Körös vidékével és annak halfaunájával foglalkozott, feltehetőleg egy újabb kutatása miatt volt aznap a folyón. A férfit a rendőrök azóta is eltűntként keresik. Hozzátették, az ügyet csak még súlyosabbá teszi, 

hogy az eltűnt fiatal a baleset után kilenc nappal, azaz október 9-én ünnepelné 26. születésnapját.

Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál

Fotók: Tóth Imre

Az esetről a Tények is beszámolt, mint elhangzott, a zsilipnél a csónakot egy örvény a víz sodrásával ellentétesen szinte a zsilip alá szippantotta, és a zuhogó víztől a csónak pillanatok alatt megtelt és felborult. Éppen ezért az elmerült testet nemcsak a csatornamederben, hanem a zsilip alatt is keresik. 

A hírműsornak Vincellér Tibor, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentők búvárja elmondta, hogy 

néhány méterrel a zúgó után egy olyan jelenség alakul ki, hogy a víz visszafelé fordíthatja adott esetben az oda került tárgyat, testet.

A keresés során eddig egy fél pár cipőt találtak az elmerült egyetemista ruházatából, de amíg a teste nem kerül elő, él a remény, hogy túlélte a borulást. Ebben bízik a férfi családja és barátnője is. 

A csónakbaleset ügyében vizsgálat is folyik

Ahogy arról beszámoltunk, a Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. A Debreceni Egyetem sajtóközpontjának tájékoztatása szerint az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu