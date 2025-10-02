59 perce
Megrázó részletek derültek ki a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemistáról
Töretlenül folyik a kutatás, a mentőcsapatok nagy erőkkel dolgoznak. A csónakbaleset után eltűnt fiatalról szomorú részletek derültek ki.
Mint arról több alkalommal is beszámoltunk már portálunkon, szörnyű csónakbaleset történt szeptember 30-án, kedden 15 óra magasságában a Hortobágy-Berettyó főcsatornán Püspökladány közelében. A csónakban, mint később kiderült, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, amikor a baleset történt. Mint azt a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja megerősítette, a csoport doktori kutatáshoz kapcsolódóan végzett halbiológiai vizsgálatot, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, egy fiatalt azonban azóta is keresnek.
Mint írtuk, kedden a beesés helyét és a környéket vizsgálták át részletesen, szerdán pedig további 14 folyamkilométeres szakaszon dolgoztak a mentőegységek. A keresést a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja, a hivatásos tűzoltók közül a püspökladányi és karcagi egységek érkeztek a területre, az önkéntesek közül a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület és két szabolcsi csapat; a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, valamint a Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület. A területet csónakkal, szonárral, kutyával, illetve kéziszerszámokkal, csáklyákkal fésülik át.
Mi az oka, hogy nem találják a folyóba esett egyetemistát? Részleteket tudtunk meg az egyre elkeseredettebb kutatásról – fotókkal
Új részletek derültek ki a fiatalról
A Borsonline információi szerint a 25 éves fiatal tavaly végzett a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékén, miközben egy tudományos pályázaton is indult, akkor a Sebes-Körös és a Holt-Sebes-Körös vidékével és annak halfaunájával foglalkozott, feltehetőleg egy újabb kutatása miatt volt aznap a folyón. A férfit a rendőrök azóta is eltűntként keresik. Hozzátették, az ügyet csak még súlyosabbá teszi,
hogy az eltűnt fiatal a baleset után kilenc nappal, azaz október 9-én ünnepelné 26. születésnapját.
Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban PüspökladánynálFotók: Tóth Imre
Az esetről a Tények is beszámolt, mint elhangzott, a zsilipnél a csónakot egy örvény a víz sodrásával ellentétesen szinte a zsilip alá szippantotta, és a zuhogó víztől a csónak pillanatok alatt megtelt és felborult. Éppen ezért az elmerült testet nemcsak a csatornamederben, hanem a zsilip alatt is keresik.
A hírműsornak Vincellér Tibor, a Kelet-Magyarországi Speciális Mentők búvárja elmondta, hogy
néhány méterrel a zúgó után egy olyan jelenség alakul ki, hogy a víz visszafelé fordíthatja adott esetben az oda került tárgyat, testet.
A keresés során eddig egy fél pár cipőt találtak az elmerült egyetemista ruházatából, de amíg a teste nem kerül elő, él a remény, hogy túlélte a borulást. Ebben bízik a férfi családja és barátnője is.
A csónakbaleset ügyében vizsgálat is folyik
Ahogy arról beszámoltunk, a Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. A Debreceni Egyetem sajtóközpontjának tájékoztatása szerint az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.
