Megrázó

2 órája

Holttestet találtak a halőrök a Hortobágy-Berettyón, a csónakbaleset helyszínétől nem messze

Címkék#debrecen#holttest#debreceni egyetem#csónak#Püspökladány#hortobágy-berettyó#baleset

A főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. Míg zajlik a holttest azonosítása, addig nem tudni, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg.

Haon.hu

Holttestet találtak pénteken a Hortobágy-Berettyón – tudta meg a Hajdú Online. Megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot azzal a kérdéssel, hogy a szeptember 30-án csónakbalesetben eltűnt egyetemista testét találták-e meg, hiszen mint arról elsőként a Haon beszámolt, múlt kedden felborult egy csónak a főcsatornán, Püspökladány közelében, három ember jutott ki a partra, egy férfit azóta is keresnek. 

Szeptember 30-án történt a csónakbaleset, még nem tudni, az akkor eltűnt férfit találták-e meg
Szeptember 30-án történt a csónakbaleset, még nem tudni, az akkor eltűnt férfit találták-e meg
Forrás: Napló-archív

A rendőrség október 10-én, pénteken kora délután arról tájékoztatott:

A halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni

– közölték. 

Míg az azonosítás zajlik, nem tudhatjuk, a szeptember 30-i  csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg. A rendőrség eltűnt személyként keresi a 25 éves férfit, a körözés jelenleg is aktív a rendőrség honlapján

Egy egyetemista tűnt el a csónakbalesetben

A múlt hét kedden történt baleset után nem sokkal kiderült, a csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült. Mint azt a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja megerősítette

A doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. 

A keresésben több speciális kutató-mentő egyesület is részt vett, a Hortobágy-Berettyót egészen a Körösig vizsgálták át szonárral és kutyákkal. A munkájukat több tényező is nehezítette, többek között a víz sodrása, a keresés részleteiről több ízben beszámoltunk: 

Ez a csónak borult fel, négy ember tartózkodott benne a baleset idején
Forrás: Napló-archív

A Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. A Debreceni Egyetem sajtóközpontjának korábbi tájékoztatása szerint az intézmény együttműködik a hatóságokkal a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

A csónakbaleset helyszínén járt fotóriporterünk a tragédia napján: 

Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál

Fotók: Tóth Imre

 

 

