Holttestet találtak a halőrök a Hortobágy-Berettyón, a csónakbaleset helyszínétől nem messze
A főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. Míg zajlik a holttest azonosítása, addig nem tudni, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg.
Holttestet találtak pénteken a Hortobágy-Berettyón – tudta meg a Hajdú Online. Megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot azzal a kérdéssel, hogy a szeptember 30-án csónakbalesetben eltűnt egyetemista testét találták-e meg, hiszen mint arról elsőként a Haon beszámolt, múlt kedden felborult egy csónak a főcsatornán, Püspökladány közelében, három ember jutott ki a partra, egy férfit azóta is keresnek.
A rendőrség október 10-én, pénteken kora délután arról tájékoztatott:
A halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni
– közölték.
Míg az azonosítás zajlik, nem tudhatjuk, a szeptember 30-i csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg. A rendőrség eltűnt személyként keresi a 25 éves férfit, a körözés jelenleg is aktív a rendőrség honlapján.
Egy egyetemista tűnt el a csónakbalesetben
A múlt hét kedden történt baleset után nem sokkal kiderült, a csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült. Mint azt a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja megerősítette,
A doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat.
A keresésben több speciális kutató-mentő egyesület is részt vett, a Hortobágy-Berettyót egészen a Körösig vizsgálták át szonárral és kutyákkal. A munkájukat több tényező is nehezítette, többek között a víz sodrása, a keresés részleteiről több ízben beszámoltunk:
Mi az oka, hogy nem találják a folyóba esett egyetemistát? Részleteket tudtunk meg az egyre elkeseredettebb kutatásról – fotókkal
A Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. A Debreceni Egyetem sajtóközpontjának korábbi tájékoztatása szerint az intézmény együttműködik a hatóságokkal a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.
A csónakbaleset helyszínén járt fotóriporterünk a tragédia napján:
Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban PüspökladánynálFotók: Tóth Imre
