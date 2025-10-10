Holttestet találtak a halőrök a Hortobágy-Berettyón, a csónakbaleset helyszínétől nem messze

Holttestet találtak pénteken a Hortobágy-Berettyón – tudta meg a Hajdú Online. Megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot azzal a kérdéssel, hogy a szeptember 30-án csónakbalesetben eltűnt egyetemista testét találták-e meg, hiszen mint arról elsőként a Haon beszámolt, múlt kedden felborult egy csónak a főcsatornán, Püspökladány közelében, három ember jutott ki a partra, egy férfit azóta is keresnek.

Szeptember 30-án történt a csónakbaleset, még nem tudni, az akkor eltűnt férfit találták-e meg

Forrás: Napló-archív

A rendőrség október 10-én, pénteken kora délután arról tájékoztatott:

A halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Bővebb tájékoztatást jelenleg nem kívánunk adni

– közölték.

Míg az azonosítás zajlik, nem tudhatjuk, a szeptember 30-i csónakbalesetben eltűnt egyetemistát találták-e meg. A rendőrség eltűnt személyként keresi a 25 éves férfit, a körözés jelenleg is aktív a rendőrség honlapján.

Egy egyetemista tűnt el a csónakbalesetben

A múlt hét kedden történt baleset után nem sokkal kiderült, a csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült. Mint azt a Debreceni Egyetem M. Tóth Ildikó Sajtóközpontja megerősítette,

A doktori kutatásaihoz kapcsolódóan végeztek halbiológiai vizsgálatot a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat.

A keresésben több speciális kutató-mentő egyesület is részt vett, a Hortobágy-Berettyót egészen a Körösig vizsgálták át szonárral és kutyákkal. A munkájukat több tényező is nehezítette, többek között a víz sodrása, a keresés részleteiről több ízben beszámoltunk: