1 órája
Megtalálhatták a csónakbalesetben eltűnt egyetemi kutató holttestét – fotókkal
Levették a rendőrség oldaláról a körözést. Minden bizonnyal a csónakbalesetben eltűnt fiatal egyetemi kutató holttestét találtak meg.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, pénteken értesült a Hajdú Online, hogy holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón. Az esettel kapcsolatban kerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy a csónakbalesetben eltűnt fiatalt találták-e meg.
A rendőrség október 10-én, pénteken kora délután arról tájékoztatott:
A halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
– közölték. A hatóság bővebb tájékoztatást nem adott.
Holttestet találtak a halőrök a Hortobágy-Berettyón, a csónakbaleset helyszínétől nem messze
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Már nem keresik a csónakbalesetben eltűnt fiatalt
A péntek esti órákban vehette le a rendőrség a körözést az egy hete eltűntként kezelt 25 éves férfiról.
Valószínűleg péntek délelőtt a csónakbalesetben eltűnt fiatal holttestét találták meg.
Az esettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos közleményt még nem adott ki.
A tragikus csónakbaleset szeptember 30-án történt Püspökladánynál, azóta kerestek az egyetemi kutatót
Megrázó részletek derültek ki a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemistáról
A csónakbaleset helyszínén járt fotóriporterünk a tragédia napján:
Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban PüspökladánynálFotók: Tóth Imre
Ajánljuk még:
Halálos baleset a 4-es főúton, frontálisan rohant a szembejövőbe a debreceni sofőr - fotókkal!