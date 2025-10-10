Megtalálhatták a csónakbalesetben eltűnt egyetemi kutató holttestét – fotókkal

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Már nem keresik a csónakbalesetben eltűnt fiatalt

A péntek esti órákban vehette le a rendőrség a körözést az egy hete eltűntként kezelt 25 éves férfiról.

Valószínűleg péntek délelőtt a csónakbalesetben eltűnt fiatal holttestét találták meg.

Az esettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos közleményt még nem adott ki.

A tragikus csónakbaleset szeptember 30-án történt Püspökladánynál, azóta kerestek az egyetemi kutatót