Tragédia

1 órája

Megtalálhatták a csónakbalesetben eltűnt egyetemi kutató holttestét – fotókkal

Címkék#debrecen#holttest#debreceni egyetem#csónak#hortobágy-berettyó#baleset

Levették a rendőrség oldaláról a körözést. Minden bizonnyal a csónakbalesetben eltűnt fiatal egyetemi kutató holttestét találtak meg.

Haon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk, pénteken értesült a Hajdú Online, hogy holttestet találtak a Hortobágy-Berettyón. Az esettel kapcsolatban kerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, hogy a csónakbalesetben eltűnt fiatalt találták-e meg. 

Minden bizonnyal a csónakbalesetben eltűnt fiatal egyetemi kutató holttestet találtak meg
Minden bizonnyal a csónakbalesetben eltűnt fiatal egyetemi kutató holttestet találtak meg
Forrás:  Napló-archív

A rendőrség október 10-én, pénteken kora délután arról tájékoztatott:

A halőrök tettek bejelentést a rendőrségre péntek délelőtt arról, miszerint a Hortobágy-Berettyó-főcsatorna püspökladányi szakaszán találtak egy elhunyt férfit. A szemle és a holttest azonosítása jelenleg is folyamatban van, a haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

– közölték. A hatóság bővebb tájékoztatást nem adott.

Már nem keresik a csónakbalesetben eltűnt fiatalt

A péntek esti órákban vehette le a rendőrség a körözést az egy hete eltűntként kezelt 25 éves férfiról.

Valószínűleg péntek délelőtt  a csónakbalesetben eltűnt fiatal holttestét találták meg.

Az esettel kapcsolatban a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos közleményt még nem adott ki.

A tragikus csónakbaleset szeptember 30-án történt Püspökladánynál, azóta kerestek az egyetemi kutatót

A csónakbaleset helyszínén járt fotóriporterünk a tragédia napján: 

Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál

Fotók: Tóth Imre

