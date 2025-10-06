Hetedik napja nem találják a Hortobágy-Berettyóban eltűnt kutatót - újabb szakaszt vizsgálnak át hétfőn

Ahogy arról korábban többször is beszámoltunk, súlyos csónakbaleset történt a Hortobágy-Berettyón múlt hét kedden, Püspökladány térségében. A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, halbiológiai vizsgálatot végeztek, amikor egy örvény lerántotta a csónakot. Hárman ki tudtak úszni a partra, egy ember azonban a vízben maradt. Az eltűnt egyetemista keresésében a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület mellett több másik mentőegység is segédkezik. Társportálunk, a Beol cikkében megemlíti, Békés vármegyében is keresik a fiút.

Forrás: Napló-archív

Hétfőn is folytatódik a csónakbalesetben eltűnt egyetemista keresése

Ahogy azt megírtuk, csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig. Ezzel párhuzamosan a békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába, a csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes, több mint 60 kilométeres szakaszát átvizsgálták. Hétfőn a portálnak Nemes Attila elmondta, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége is részt vesz a kutatásban.

