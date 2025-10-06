október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+10
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Keresés

2 órája

Hetedik napja nem találják a Hortobágy-Berettyóban eltűnt kutatót - újabb szakaszt vizsgálnak át hétfőn

Címkék#Hortobágy-Berettyó Főcsatorna#keresés#egyetemista

Négy kutató szenvedett baleset a Hortobágy-Berettyón. A csónakbalesetben eltűnt egyetemista keresése eddig nem vezetett eredménye.

Haon.hu

Ahogy arról korábban többször is beszámoltunk, súlyos csónakbaleset történt a Hortobágy-Berettyón múlt hét kedden, Püspökladány térségében. A csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, halbiológiai vizsgálatot végeztek, amikor egy örvény lerántotta a csónakot. Hárman ki tudtak úszni a partra, egy ember azonban a vízben maradt. Az eltűnt egyetemista keresésében a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület mellett több másik mentőegység is segédkezik. Társportálunk, a Beol cikkében megemlíti, Békés vármegyében is keresik a fiút. 

Tovább keresik a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát - ezúttal Békés vármegyében folytatódik a keresés
Tovább keresik a csónakbalesetben eltűnt egyetemistát - ezúttal Békés vármegyében folytatódik a keresés
Forrás: Napló-archív

Hétfőn is folytatódik a csónakbalesetben eltűnt egyetemista keresése

Ahogy azt megírtuk, csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig. Ezzel párhuzamosan a békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába, a csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes, több mint 60 kilométeres szakaszát átvizsgálták. Hétfőn a portálnak Nemes Attila elmondta, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége is részt vesz a kutatásban.

Hogy melyik szakaszt vizsgálják át hétfőn Békés vármegyében, megtudhatjátok a Beol cikkéből.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Hétvégén sem jártak sikerrel a keresőcsapatok, az eddigi napok keresését ebben a cikkben összegeztük:

Fotósunk kedden járt a helyszínen, az aznapi keresésről készült galériánkat itt lehet megtekinteni:

Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál

Fotók: Tóth Imre

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu