Már több mint 60 kilométert átvizsgáltak – itt tart most a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemista keresése – fotókkal, videóval

Továbbra is keresik a szeptember 30-án a Hortobágy-Berettyón történt csónakbalesetben eltűnt egyetemistát. A csónakban, mint később kiderült, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, halbiológiai vizsgálatot végeztek a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, a mentők a helyszínről egy 20 év körüli férfit kórházba szállítottak, egy fiatalt azonban azóta is keresnek. A kutatás jelen állásáról Lukács Péter tájékoztatta a Haont.

A zsilip térségében történt a csónakbaleset szeptember 30-án

Forrás: Tóth Imre

Már több mint 60 kilométert átvizsgáltak

Egészen addig, amíg nem találunk semmit, addig élő embert keresünk, de a számítások azt mutatják, hogy sajnos tragédia lehet a vége

– mondta portálunknak Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke péntek délelőtt. Kedd óta folyik az eltűnt egyetemista keresése, eddig eredménytelenül. A kutatásban résztvevő Lukács Péter érdeklődésünkre tudatta, csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig. Ezzel párhuzamosan a békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába, a csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes, több mint 60 kilométeres szakaszát átvizsgálták.

64 km-es szakaszt már ellenőriztünk, a sodrás sebességét nézve és a csatorna medrét tekintve az a probléma, hogy 1,5 - 2 kilométer/órás sebeséggel tudja vinni a víz a testet, az a kérdés, volt-e rész, ahol meg tudott akadni, de akár már a Körösben is lehet. Eddig se a szonárnak, se a kutyának nem volt jelzése

– összegezte. Amennyiben a vízben van a test, a kémiai folyamatokat nagyban befolyásolja a víz hőmérséklete: a beesés napján 14,8 Celsius-fokos volt, csütörtökön már 11-12 fokos, erőteljesen hűl a víz hőmérséklete.