Csónakbaleset

46 perce

Már több mint 60 kilométert átvizsgáltak – itt tart most a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemista keresése – fotókkal, videóval

Eddig semmi nem vezetett eredményre. Azonban a csapatok nem adják fel a csónakbalesetet szenvedett egyetemista keresését.

Kiss Dóra
Már több mint 60 kilométert átvizsgáltak – itt tart most a Hortobágy-Berettyóban eltűnt egyetemista keresése – fotókkal, videóval

A Hortobágy-Berettyó több mint 60 kilométeres szakaszát már átvizsgálták

Forrás: Tóth Imre

Továbbra is keresik a szeptember 30-án a Hortobágy-Berettyón történt csónakbalesetben eltűnt egyetemistát. A csónakban, mint később kiderült, a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült,  halbiológiai vizsgálatot végeztek a Hortobágy-Berettyó főcsatorna ágotai vészelzáró zsilipének térségében, amikor egy örvény lerántotta a csónakjukat. Hárman ki tudtak úszni, a mentők a helyszínről egy 20 év körüli férfit kórházba szállítottak, egy fiatalt azonban azóta is keresnek. A kutatás jelen állásáról Lukács Péter tájékoztatta a Haont. 

A zsilipnél történt a csónakbaleset szeptember 30-án
A zsilip térségében történt a csónakbaleset szeptember 30-án
Forrás: Tóth Imre

Már több mint 60 kilométert átvizsgáltak

Egészen addig, amíg nem találunk semmit, addig élő embert keresünk, de a számítások azt mutatják, hogy sajnos tragédia lehet a vége

 – mondta portálunknak Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke péntek délelőtt. Kedd óta folyik az eltűnt egyetemista keresése, eddig eredménytelenül. A kutatásban résztvevő Lukács Péter érdeklődésünkre tudatta, csütörtökön a zsilipet lezárták, hogy meggyőződjenek arról, a zsilip alá nem szorult-e be a test, valamint a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták, a bucsai hídig. Ezzel párhuzamosan a békés vármegyei kutatók a Körös torkolatától indultak le Bucsa irányába, a csapatok a Hortobágy-Berettyó teljes, több mint 60 kilométeres szakaszát átvizsgálták. 

64 km-es szakaszt már ellenőriztünk, a sodrás sebességét nézve és a csatorna medrét tekintve az a probléma, hogy 1,5 - 2 kilométer/órás sebeséggel tudja vinni a víz a testet, az a kérdés, volt-e rész, ahol meg tudott akadni, de akár már a Körösben is lehet. Eddig se a szonárnak, se a kutyának nem volt jelzése

– összegezte. Amennyiben a vízben van a test, a kémiai folyamatokat nagyban befolyásolja a víz hőmérséklete: a beesés napján 14,8 Celsius-fokos volt, csütörtökön már 11-12 fokos, erőteljesen hűl a víz hőmérséklete. 

Felborult egy csónak, egy ember eltűnt a Hortobágy-Berettyóban Püspökladánynál

Fotók: Tóth Imre

A Tények egy korábbi híradásában elhangzott, a zsilipnél a csónakot egy örvény a víz sodrásával ellentétesen szinte a zsilip alá szippantotta, és a zuhogó víztől a csónak pillanatok alatt megtelt és felborult. Lukács Pétert arról is kérdeztek, a keresést nehezítette-e már örvény. Megosztotta, a zsilipnél van egy vízlépcső, ami különböző örvényeket okoz, de a folyó többi részén nem tapasztaltak. 

A keresést a Békés vármegyei szakaszon folytatják.  

A Borsonline információi szerint a 25 éves fiatal tavaly végzett a Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékén, miközben egy tudományos pályázaton is indult, akkor a Sebes-Körös és a Holt-Sebes-Körös vidékével és annak halfaunájával foglalkozott, feltehetőleg egy újabb kutatása miatt volt aznap a folyón. A férfit a rendőrök azóta is eltűntként keresik. Hozzátették, az ügyet csak még súlyosabbá teszi, hogy az eltűnt fiatal a baleset után kilenc nappal, azaz október 9-én ünnepelné 26. születésnapját. A megrázó részletekről itt írtunk: 

A csónakbaleset ügyében vizsgálat is folyik

A Püspökladányi Rendőrkapitányság vízi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított eljárást. A Debreceni Egyetem sajtóközpontjának tájékoztatása szerint az intézmény együttműködik a hatóságokkal a kutatásban és a baleset kivizsgálásában, a Természettudományi és Technológiai Kar belső vizsgálatot indított az eset körülményeinek feltárására, hogy kiderüljön, a résztvevők betartották-e a terepi munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi szabályokat.

 

 

