Megrázó részletek derültek ki a vízbe fulladt debreceni kutatóról – ezért nem találták meg a holttestét – videó

Ide került az egyetemista teste a csónakbaleset után

Mint azt a Tények riportja felidézi, halőrök találtak rá a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán történt csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestére. A 25 éves doktorandusz hallgató három társával halbiológiai kutatásokat végzett, amikor elromlott a csónak motorja. Eleveztek a zsilipig, ahol a csónak elejébe befolyt a víz majd elsüllyedtek.

A férfit feltehetően azért nem találták meg azonnal, mert lerántotta egy örvény, a teste pedig belesüppedt az iszapba.

Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke a Tényeknek kifejtette, az iszap gátolta meg azt, hogy a szonáros felderítés nem vezetett eredményre.

