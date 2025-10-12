2 órája
Megrázó részletek derültek ki a vízbe fulladt debreceni kutatóról – ezért nem találták meg a holttestét – videó
Múlt hét kedden szörnyű tragédia rázta meg a vármegyét: Hortobágy-Berettyó-főcsatornán elsüllyedt egy csónak, amelynek egyik utasa a baleset során eltűnt. Holttestét csak a csónakbaleset után, másfél héttel később találták meg. Most kiderült, miért tartott eddig a keresése.
A vízijárműben a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék oktatója és a halászati társaság képviselője ült, amikor a csónakbaleset történt. A keresés azonnal megkezdődött, ám október 10-ig nem vezetett eredményre. A Haon megkeresésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság október 11-én arról tájékoztatott: pénteken, a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, Püspökladány közelében megtalált holttestet a szeptember 30-án, a közelben történt csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttesteként azonosították. A Tények riportjából most az is kiderült, miért csak mintegy másfél héttel később bukkantak rá.
Itt a hivatalos válasz, kiderült, hogy a csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestét találták-e meg
Ide került az egyetemista teste a csónakbaleset után
Mint azt a Tények riportja felidézi, halőrök találtak rá a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán történt csónakbalesetben eltűnt egyetemista holttestére. A 25 éves doktorandusz hallgató három társával halbiológiai kutatásokat végzett, amikor elromlott a csónak motorja. Eleveztek a zsilipig, ahol a csónak elejébe befolyt a víz majd elsüllyedtek.
A férfit feltehetően azért nem találták meg azonnal, mert lerántotta egy örvény, a teste pedig belesüppedt az iszapba.
Lukács Péter, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület elnöke a Tényeknek kifejtette, az iszap gátolta meg azt, hogy a szonáros felderítés nem vezetett eredményre.
