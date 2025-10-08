Kommandósok vitték el a Debrecent végighazudó kamuszerelőket! Milliókat csaltak ki, ha nem fizettél, megfenyegettek – videóval

Csalók rendőrkézen: botcsinálta duguláselhárítók több millió forintot csaltak ki áldozataiktól. A debreceni rendőrök lecsaptak rájuk, vagyonvisszaszerzés keretében pedig közel 5 millió forintot foglaltak le – olvasható a police.hu-n. Mint írják, az adatok szerint a háromfős banda duguláselhárítást vállalt, több helyen is hirdették magukat, főleg az interneten. Korrekt, reális árakkal dolgoztak a honlapjuk szerint, de a megrendelők sokszor még telefonban is rápontosítottak ezekre.

Debreceni rendőrök csaptak le a csalókra

Forrás: YouTube / PoliceHungary

A csalók tízszer annyit kértek az el nem végzett munkáért

A szélhámos szakemberek olykor-olykor megpróbálták annak látszatát kelteni, hogy csinálnak is valamit, de legtöbbször erre sem vették a fáradságot.

Dolguk végeztével azonban különféle okokra hivatkozva a korábban megbeszélt munkadíj 10-20-szorosát kérték el, volt olyan károsult, akitől 3,3 millió forintot követeltek az el nem végzett munkáért.

Az elkövetők attól sem riadtak vissza, hogy megfenyegessék áldozataikat, ha valaki sokallta a kért összeget, azonnal stílust váltottak, és megfélemlítették őket.

Több feljelentés is érkezett a rendőrségre, de az eddigi adatok szerint a sértettek száma ennél jóval több lesz. A debreceni nyomozók azonosították a bűnbanda tagjait, és október 7-én hajnalban elfogták a három férfit Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A kutatások során 4,8 millió forintot foglaltak le tőlük, majd előállították őket a Debreceni Rendőrkapitányságra. Közülük kettőt, egy testvérpárt bűnügyi őrizetbe vettek és előterjesztést tettek a letartóztatásukra, harmadik társuk szabadlábon védekezhet.

A rendőrség videót is készített a csalók elfogásáról:

Üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett csalás, valamint zsarolás miatt kell felelniük.

A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy csalók gyakran szakembereknek adják ki magukat, és magas összegeket csalnak ki gyanútlan áldozataiktól. Ne engedjenek be idegeneket otthonukba anélkül, hogy meggyőződnének kilétükről! Amennyiben az interneten találnak szakembert, érdemes véleményeket olvasni és az értékeléseket is szemügyre venni! Ha valaki gyanúsan viselkedik vagy nyomást gyakorol a gyors fizetés érdekében, azonnal szakítsák meg a kapcsolatot, és értesítsék a rendőrséget! Kérjük, figyelmeztessék idős hozzátartozóikat is, mert ők a leggyakoribb célpontjai az ilyen jellegű bűncselekményeknek.

