Illegális bevételszerzés

1 órája

Hajdú-bihari nő verte át milliókkal a gyanútlan embereket – ez volt a módszere!

Közel száz embert károsított meg. A hajdú-bihari nő és társa ellen csalás miatt emeltek vádat.

Haon.hu

Társportálunk, a Veol számolt be arról szerdán, hogy egy hajdú-bihari nő egy szabolcsi férfi ismerősével online portálokon különböző álneveken, más és más telefonszámokat használva nem létező árucikkeket kínáltak eladásra. A Veszprém Vármegyei Főügyészség vádat emelt a csalások miatt. 

Hajdú-bihari nő károsított meg közel száz embert. A csalások miatt Veszprémben emeltek vádat ellene
Forrás: illusztráció/MW-archív

Ennyit hozott nekik a csalás

Mint írják, a vádlottak használt mobiltelefonok értékesítésének látszatát keltve tévesztették meg a sértetteket, akikkel a vételárat, vagy annak egy részét, illetve a postaköltséget előre átutaltatták, azonban nem álltak tulajdonukban az eszközök. A hirdetésekre jelentkező sértettekkel jellemzően a nő tartotta a kapcsolatot, de számos esetben előfordult, hogy a férfi fogadta az érdeklődők hívásait és egyeztetett velük. A 33 éves vádlott 77 sértett megkárosításával önállóan összesen közel 1 850 000 forintra, míg társával közösen mintegy 1 300 000 forintra tett szert a bűncselekmények elkövetése révén.

Hogy milyen büntetésre számíthatnak az elkövetők, elolvashatjátok a Veol oldalán.

