Ahogy megjelent a számláján a pénz, rögtön elérhetetlenné vált – sorra kopasztotta meg áldozatait a debreceni csaló
Olcsó fesztiválbérlet érdekel? Kedvező áron adta el a nem létező bérleteket, többen is csalás áldozatai lettek.
Idén júliusban érkezett az első feljelentés a rendőrségre arról, hogy egy felhasználó az egyik közösségi oldalon fesztiválbérleteket kínált meglehetősen kedvező áron, azonban az utalást követően nem postázta azokat – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a csaló először készségesen beszélgetett az érdeklődővel, majd ahogy megjelent a számláján a pénz, rögtön elérhetetlenné vált. Mint később kiderült, soha nem is voltak ilyen bérletei.
Csalás Debrecenben: több ember is átvert
A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai azonnal felderítésbe kezdtek, és hamar a látókörükbe került egy 18 éves helyi fiatal, akit július 16-án fogtak el. A nyomozás adatai szerint öt embert vert át hasonló módszerrel, üzletszerűen elkövetett csalás miatt folytattak vele szemben eljárást.
A nyomozók az eljárási cselekményeket elvégezték, és az ügy iratait átadták az ügyészségnek.
