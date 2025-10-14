október 14., kedd

Ahogy megjelent a számláján a pénz, rögtön elérhetetlenné vált – sorra kopasztotta meg áldozatait a debreceni csaló

Címkék#rendőrség#debrecen#csalás#fesztivál#bérlet

Olcsó fesztiválbérlet érdekel? Kedvező áron adta el a nem létező bérleteket, többen is csalás áldozatai lettek.

Haon.hu

Idén júliusban érkezett az első feljelentés a rendőrségre arról, hogy egy felhasználó az egyik közösségi oldalon fesztiválbérleteket kínált meglehetősen kedvező áron, azonban az utalást követően nem postázta azokat – számolt be róla a police.hu. Mint írják, a csaló először készségesen beszélgetett az érdeklődővel, majd ahogy megjelent a számláján a pénz, rögtön elérhetetlenné vált. Mint később kiderült, soha nem is voltak ilyen bérletei.

Csalás miatt kell felelnie a debreceni fiatalnak
Csalás miatt kell felelnie a debreceni fiatalnak
Forrás: YouTube /police.hu

Csalás Debrecenben: több ember is átvert

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai azonnal felderítésbe kezdtek, és hamar a látókörükbe került egy 18 éves helyi fiatal, akit július 16-án fogtak el. A nyomozás adatai szerint öt embert vert át hasonló módszerrel, üzletszerűen elkövetett csalás miatt folytattak vele szemben eljárást.

A nyomozók az eljárási cselekményeket elvégezték, és az ügy iratait átadták az ügyészségnek.

