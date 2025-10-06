Bűnszervezet raktárát találták meg a hajdú-bihari településen! Ezt az elosztóközpontot a maffia is megirigyelné - videóval

Tizenkilenc külföldi állampolgárságú gyanúsított letartóztatását rendelték el a Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírái 2025. október első hétvégéjén - írja az MTI hétfőn. Mint írják, az illegális cigarettagyár Hajdú-Biharban is működött, ahol egy raktárat működtettek.

Tizenkilenc külföldi elkövetőt kaptak el, akik illegális cigarettagyárat működtettek Szabolcsban és Hajdú-Biharban

Forrás: Facebook / Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ahogy az a közleményből kiderül, a nyomozó hatóság október 2-án több helyszínen összehangolt akciót tartott, ugyanis megalapozott gyanú merült fel arra, hogy egy szervezet elkövetői kör tagjai legalább 2025 júliusától egy Nyíregyháza környéki tanyán illegális cigarettagyárat üzemeltetnek, illetve másik három telepen a cigaretta alapanyagok, valamint a már elkészített termékek elosztásához több raktárat működtetnek.

Hangsúlyozzák, az illegális cigarettagyárban a rajtaütéskor tízen tartózkodtak, akik a gyár működtetésében, a cigaretta előállításában aznap is tevékenyen részt vettek. Ezen helyszínen 7420 kg fogyasztási dohányt, 5100 kg dohánylevelet, 65 ezer doboz, valamint 88 ezer szál még be nem dobozolt, adózás alól elvont Marlboro márkájú cigarettát, illetve több raklap csomagolóanyagot és cigarettagyártó gépsort találtak és foglaltak le.

Ezzel egyidejűleg kutatást tartottak kettő másik helyszínen is: az egyiken egy raktárépület bejárójában egy pótkocsis kamiont pakoltak épp négyen. A kamionból, illetve az ingatlanról itt összesen 127 500 karton Marlboro márkájú, magyar adójegyet nem tartalmazó cigaretta került elő. A másik, átmeneti raktárként funkcionáló helyszínen az elkövetői kör által használt járműveket, rendszámtáblákat foglalt le a nyomozó hatóság.

Hajdú-Biharban is működött illegális cigiraktár

Hozzátették, kutatást tartottak még ugyanezen időpontban egy Hajdú-Bihar vármegyei településen lévő ingatlanon is, amely raktárként szolgált a külföldről beérkező alapanyagok tárolására, s innen osztották szét konspirált módon a Szabolcs megyei telephelyekre a gyártáshoz szükséges anyagokat. A nyomozók itt három személyt fogtak el, illetve gyártáshoz szükséges alapanyagokat, csomagolóanyagokat, ragasztót foglaltak le.

Kiemelték, az alapos gyanú tárgyát képező költségvetési csalás bűntettét a gyanúsítottak rendszeres haszonszerzés céljából, a jövedéki adóról szóló törvényben megállapított feltétel hiányában, hatósági engedély nélkül, hosszabb ideje, szervezetten követték el, mely által rendszeres haszonra tettek szert, s ezzel a költségvetésnek - az elsődleges adatok szerint - legkevesebb 500 000 001 forint vagyoni hátrányt okoztak.

A végzések nem véglegesek, valamennyi gyanúsított fellebbezést jelentett be.