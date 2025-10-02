Tűz ütött ki a debreceni BMW-gyárban – megszólalt az önkormányzat

Szeptember 30-án kisebb tűzeset történt BMW debreceni gyárában. Amint az önkormányzat tudomására jutott az eset, felvettük a kapcsolatot a BMW-gyárral és a katasztrófavédelemmel. A katasztrófavédelemtől származó információk alapján a tűzoltók a helyszínre vonultak, de beavatkozásra nem volt szükség, mert a létesítményi tűzoltóság pár perc alatt elhárította a problémát. A gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan avatkozott be. Nem történt személyi sérülés – írja a portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményében a városháza.

Tűz volt a BMW debreceni gyárában

Tűz a BMW debrecen gyárában: a környezetre nem gyakorolt hatást

Hangsúlyozzák, az esemény környezetre hatást nem gyakorolt. Önkormányzatunk ellenőrizte a folyamatosan elérhető Környezeti Ellenőrző Rendszer adatait, a gyár körüli mérőállomások semmilyen eltérést nem mutattak az általánoshoz képest. Erről bárki meggyőződhet, ha felkeresi a www.zoldorszem.debrecen.hu honlapot.

A gyár működéséhez kapcsolódó biztonsági előírásokat a tervezés, kivitelezés és az üzemeltetés során kötelező a legmagasabb fokon betartani. A jelenlegi eset igazolja, hogy a gyár védelmi rendszere jól működött, pár perc alatt el tudták hárítani a problémát. A debreceniek biztonsága számunkra a legfontosabb, ezért önkormányzatunk a kormányhivatallal együttműködve szigorúan betartatja a gyárak működéséhez szükséges szabályokat a jövőben is – húzta alá a hivatal.

