Nem a Louvre-rablás ihlette a debreceni betörőt: izgalmában olyan nyomot hagyott, hogy a rendőrök is néztek

Egy debreceni férfi betörni készült egy családi házba, de pechjére mire feleszmélt, már a rendőrök kopogtattak az ajtaján.

Haon.hu

Egy debreceni lakos értesítette a rendőrséget október 27-én délután, miután észrevette, hogy valaki felfeszítette a szomszédos ház ablakát, és be akart jutni az ingatlanba. A hívással egy időben azonban a betörő is észrevette, hogy rajtakapták, ezért üres kézzel, sietősen távozott a helyszínről. Azt hihette, sikerült elkerülnie a lebukást, ám több nyomot is hátrahagyott maga után – olvasható a police.hu-n.

A betörő olyan nyomot hagyott, hogy szinte azonnal elfogták

Az egyik ilyen nyom különösen beszédes volt: a menekülés közben ugyanis elhagyta a személyi igazolványát. Ez alapján rövid időn belül azonosították, ezután már rendőrök kopogtattak a 31 éves debreceni férfi ajtaján.

A gyanúsítottat előállították és lopás kísérlete miatt hallgatták ki, a férfi beismerő vallomást tett, majd a rendőrök őrizetbe vették.

