Figyeld már, ott egy láb! Nevetett a rendőr is, amikor felnyitották az ágyat Hadházon! – videóval

Több karton édesség is eltűnt a helyi boltból. Betörések miatt keresték fel a hajdúhadházi férfit.

Haon.hu

Hajdúhadházi kollégáik betörések miatt keresték a 29 éves férfit, aki a gyanú szerint helyi ingatlanokba és egy kisboltba is bement. Főleg kerékpárokra, műszaki cikkekre utazott, a boltból pedig több karton édességet vitt magával – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.

Az ágyneműtartó sem védte meg a betöréssel vádolt férfit
Az ágyneműtartó sem védte meg a betöréssel vádolt férfit
Forrás: Youtube / police.hu

Nem volt bombabiztos rejtekhelye a betörés gyanúsításával vádolt férfinak

A nyomozók október 20-án kopogtattak nála, úgy tudták otthon van, de sehol nem találták az ingatlanban. Nem adták fel, minden szobába benéztek, még a szekrényeket is kinyitották, végül pedig egy ágyneműtartóban megtalálták. 

Kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett, négyrendbeli lopás miatt kell felelnie. 

