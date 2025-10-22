1 órája
Figyeld már, ott egy láb! Nevetett a rendőr is, amikor felnyitották az ágyat Hadházon! – videóval
Több karton édesség is eltűnt a helyi boltból. Betörések miatt keresték fel a hajdúhadházi férfit.
Hajdúhadházi kollégáik betörések miatt keresték a 29 éves férfit, aki a gyanú szerint helyi ingatlanokba és egy kisboltba is bement. Főleg kerékpárokra, műszaki cikkekre utazott, a boltból pedig több karton édességet vitt magával – számolt be róla közösségi oldalán a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség.
Nem volt bombabiztos rejtekhelye a betörés gyanúsításával vádolt férfinak
A nyomozók október 20-án kopogtattak nála, úgy tudták otthon van, de sehol nem találták az ingatlanban. Nem adták fel, minden szobába benéztek, még a szekrényeket is kinyitották, végül pedig egy ágyneműtartóban megtalálták.
Kihallgatásán részletes beismerő vallomást tett, négyrendbeli lopás miatt kell felelnie.
