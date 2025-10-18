október 18., szombat

Tragédia

2 órája

Borzasztó véletlen miatt halt meg egy férfi Debrecenben, a társasháznál ott kísért a tragédia emléke – fotókkal!

Címkék#Holló János utca#társasház#betondarab#tragédia

Egy éve történt a szörnyű tragédia. Lehulló betondarab ölt meg egy idős férfit.

Haon.hu

Súlyos tragédia történt Debrecenben éppen egy évvel ezelőtt: 2024 október 18-án délelőtt betondarab zuhant egy járókelőre egy épület erkélyéről a Holló János utcán; az idős férfi később a kórházban belehalt sérüléseibe.

betondarab
Ma is omlásveszélyre figyelmeztetnek a háznál, ahol egy éve egy lezuhanó betondarab okozott tragédiát 
Fotó: Batta Gergő


A rendőrök az azonnal megkezdett helyszíni szemle és adatgyűjtés alapján idegenkezűségre, bűncselekményre utaló körülményt nem állapítottak meg. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya azt közölte akkor a Haon-nal, hogy egy 90 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

Az esetről itt írtunk:

A debreceni hivatásos tűzoltó körbekerítették a területet, majd magasból mentő segítségével átvizsgálták az épületet, a meglazult vakolatot pedig kéziszerszámokkal távolították el.  A szomszédok a Tényeknek azt mondták, félnek a falak közelébe menni. Egy megkérdezett nő szerint még sosem történt itt hasonló eset, és azért is érte őket mindez váratlanul, mert a társasház épülete egyébként nem tűnik rossz állapotúnak.

Erről itt írtunk:

Nem ez volt az első lehulló betondarab?

A sérült életéért hiába küzdöttek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Ortopédiai és Traumatológiai Klinikáján, sajnos, az egyetem két nap múlva azt közölte portálunkkal, hogy az idős férfi elhunyt.

Időközben egy másik lakó azt nyilatkozta, hogy tavaly is estek már le betondarabok az épületről. 

A Debreceni Rendőrkapitányság közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az esetet – közölte akkor a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Egy év elteltével érdeklődtünk, hogy áll a nyomozás – amint megkapjuk a választ, közöljük majd.

Képeink tanúsága szerint a háznál még ma is omlásveszélyre figyelmeztetnek, de – úgy tűnik – felújítás nem történt. 

A Holló János utcai társasház napjainkban

Fotók: Batta Gergő

