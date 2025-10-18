Borzasztó véletlen miatt halt meg egy férfi Debrecenben, a társasháznál ott kísért a tragédia emléke – fotókkal!

Súlyos tragédia történt Debrecenben éppen egy évvel ezelőtt: 2024 október 18-án délelőtt betondarab zuhant egy járókelőre egy épület erkélyéről a Holló János utcán; az idős férfi később a kórházban belehalt sérüléseibe.

Ma is omlásveszélyre figyelmeztetnek a háznál, ahol egy éve egy lezuhanó betondarab okozott tragédiát

Fotó: Batta Gergő



A rendőrök az azonnal megkezdett helyszíni szemle és adatgyűjtés alapján idegenkezűségre, bűncselekményre utaló körülményt nem állapítottak meg. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztálya azt közölte akkor a Haon-nal, hogy egy 90 év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

