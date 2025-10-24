2 órája
Helyszíni fotók! Rendezvénysátrat kapott fel a viharos szél Hajdú-Biharban, 500 embert kellett kimenekíteni
Több riasztást is kaptak a tűzoltók. A Benjamin-ciklon nagy károkat okozott egy hajdú-bihari rendezvényben.
Durván lecsapott a Benjamin-ciklon Hajdú-Biharban, egy rendezvénysátrat is felkapott a viharos szél
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pénteken megérkezett a Benjamin-ciklon Magyarországra, amely nagy pusztítást végzett az egész országban - derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság összesítőjéből. Mint írják, pénteken kora délutánig országosan háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói. A Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg. A ciklon a derecskei Verbunktalálkozón is okozott károkat.
Ahogy a bejegyzésből kiderül, egy nagyjából kétszáz négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél, a tűzoltók rögzítették az építményt, amelyet azután visszabontanak. A rendezvény nagyjából félezer résztvevőjét biztonságos helyre irányították. A munka folyamatos, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók egymás után vonulnak a helyszínekre.
Ahogy azt Papp-Kunkli Nórától, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, a vármegyében két tetőben is okozott károkat a ciklon.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
- Debrecenben, a Diószegi úton 4 métert hosszan bontott meg bádoglemezt a viharos szél, a debreceni hivatásos tűzoltók visszahelyezték a megbontott elemet,
- szintén Debrecenben, a Sinay Miklós utcán pedig egy tíz emeletes épület tetejéről tépett le lemezeket a szél, amiket a tűzoltók eltávolították.
Ezen kívül hét fakivágásos esethez riasztották a tűzoltókat, többek között Hajdúszoboszlóra is, ahol egy nagyméretű fa dőlt rá egy villanyvezetékre a Veréb dűlőnél. A fát végül a villanyoszlop sem tartotta meg, így az rádőlt egy parkoló autóra. A fa ágai károkat okoztak az autóban.
Ez is érdekelhet:
Tragédia Debrecenben! A boltnál küzdöttek a mentők a férfi életéért, sikertelenül