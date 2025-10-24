október 24., péntek

Ciklon

2 órája

Helyszíni fotók! Rendezvénysátrat kapott fel a viharos szél Hajdú-Biharban, 500 embert kellett kimenekíteni

Több riasztást is kaptak a tűzoltók. A Benjamin-ciklon nagy károkat okozott egy hajdú-bihari rendezvényben.

Haon.hu
Durván lecsapott a Benjamin-ciklon Hajdú-Biharban, egy rendezvénysátrat is felkapott a viharos szél

Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Pénteken megérkezett a Benjamin-ciklon Magyarországra, amely nagy pusztítást végzett az egész országban - derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság összesítőjéből. Mint írják, pénteken kora délutánig országosan háromszáz, az erős szél okozta káresetet számoltak fel az ország tűzoltói. A Benjamin-ciklon komoly széllökésekkel halad az országban, sok helyen fákat döntött az utakra, méretes ágakat szakított le, és nem egy esetben épületek tetejét rongálta meg. A ciklon a derecskei Verbunktalálkozón is okozott károkat. 

A Benjamin-ciklon egy sátrat is elvitt magával Derecskén
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ahogy a bejegyzésből kiderül, egy nagyjából kétszáz négyzetméteres rendezvénysátrat kapott fel a szél, a tűzoltók rögzítették az építményt, amelyet azután visszabontanak. A rendezvény nagyjából félezer résztvevőjét biztonságos helyre irányították. A munka folyamatos, a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók egymás után vonulnak a helyszínekre. 

Közel 500-an voltak a rendezvényen
Forrás: Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ahogy azt Papp-Kunkli Nórától, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, a vármegyében két tetőben is okozott károkat a ciklon.

  • Debrecenben, a Diószegi úton 4 métert hosszan bontott meg bádoglemezt a viharos szél, a debreceni hivatásos tűzoltók visszahelyezték a megbontott elemet,  
  • szintén Debrecenben, a Sinay Miklós utcán pedig egy tíz emeletes épület tetejéről tépett le lemezeket a szél, amiket a tűzoltók eltávolították.

Ezen kívül hét fakivágásos esethez riasztották a tűzoltókat, többek között Hajdúszoboszlóra is, ahol egy nagyméretű fa dőlt rá egy villanyvezetékre a Veréb dűlőnél. A fát végül a villanyoszlop sem tartotta meg, így az rádőlt egy parkoló autóra. A fa ágai károkat okoztak az autóban. 

