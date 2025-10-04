Kidobták a debreceni szórakozóhelyről a kolumbiai férfit, mérgében megtámadott egy vendéget

A vádirat szerint az elkövető 2024. október 24-én, éjjel, egy belvárosi szórakozóhelyen összetűzésbe került az egyik vendéggel, ami miatt az ott dolgozó pultos elküldte a helyről a férfit és az ismerősét. Az elkövető ettől dühös lett, és a teraszon az egyik asztalról felkapott egy üres üveget, a földhöz vágta, majd a kezében maradt törött üveggel két alkalommal a lapockájánál megszúrta a neki háttal ülő vendéget – számolt be a bántalmazási ügyről 2025. október 3-án a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Bántalmazás történt a debreceni szórakozóhelyen

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Mint írták, ezután a vádlott távozni akart, de a sértett utol érte, erre az elkövető támadóan lépett fel vele szemben, egyszer megütötte őt, de a teraszon ülő vendégek szétválasztották őket, a vádlott és barátja pedig távoztak.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de az elkövetés eszközére és a sérült testtájékra figyelemmel szándéka nyolc napon túl gyógyuló sérülés okozására irányult.

Erőszakos magatartása emellett alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen.

A Debreceni Járási Ügyészség a tettét beismerő férfit súlyos testi sértés bűntettének kísérletével és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével vádolja. Vádiratában indítványozta, hogy a Debreceni Járásbíróság az ügyiratok alapján hozzon büntetővégzést, és a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.

Ajánljuk még: