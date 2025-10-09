Csúnya balhé a debreceni szórakozóhelynél: csak rágyújtani ment ki a fickó, úgy kellett visszamenekülnie!

A Debreceni Járási Ügyészség garázdaság vétsége és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki feldühödve lement az utcára és ököllel megütötte a sértettet - közölte a bántalmazásról csütörtökön portálunkkal a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség.

Bántalmazás Debrecenben: Egy teraszon cigarettázó emberbe kötött bele egy férfi a belvárosban

A vádirat szerint 2024. december 20-án 19 óra körül Debrecen belvárosában, az egyik szórakozóhelyen tartózkodó sértett kiment az utcára és rágyújtott egy cigarettára. Az ittas vádlott egy közeli lakás erkélyéről folyamatosan hangosan szidta a járókelőket, ezt azonban a sértett nem hagyta szó nélkül, felhívta az ittas férfit, hogy hagyja abba. A vádlott ezen felháborodott, összeszólalkozott a sértettel, majd lement az utcára, ahol még mindig dohányzott.

A vádlott kérdőre vonta őt, majd dühében egy alkalommal ököllel a jobb arcát megütötte. A sértett hátrálni kezdett, azonban az indulatos vádlott őt a vállánál meglökte és újra meg akarta ütni ököllel, azonban a sértett ekkor bemenekült a szórakozóhelyre.

A bántalmazás következtében a sértettnek sérülése nem keletkezett, azonban állkapocsízületében nyomásérzékenység alakult ki. A vádlott szándéka 8 napon belül gyógyuló sérülés okozására irányult. A Debreceni Rendőrkapitányság által lefolytatott nyomozás során a sértett kérte a vádlott megbüntetését könnyű testi sértés vétsége miatt is.

Bántalmazás Debrecenben: ilyen büntetést szabhatnak ki a vádlottra

A Debreceni Járási Ügyészség a bűncselekményeket beismerő vádlott ellen garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétségének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a Debreceni Járásbíróságra. A büntetővégzés meghozatalát célzó vádiratban indítványozta, hogy a járásbíróság a vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetést szabjon ki.

